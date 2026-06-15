Der vermeintliche Selbstmord des russischen Offiziers Oleg Sokolenko, der seine Aufgabe in der Putins Armee in einem Abschiedsbrief festhielt, hat erneut die Schlagzeilen dominiert. Sein Tod wird in eine Serie von ungeklärten Vorfällen verknüpft, bei denen zahlreiche russische Militärs, Oligarchen und Manager verloren haben. Die Eskalation von Stürzen und Sprengungen enthüllt die Spannungen im Konflikt gegen die Ukraine.

Schon wieder in den Medien. Der angebliche Selbstmord eines russischen Militärs sorgt erneut für Aufsehen. Das lokale Portal Bloknot-Rostov meldet, dass der Oberst Oleg Sokolenko in Rostow am Don bei einem Sturz aus dem Fenster ums Leben kam.

Der Militärkommissar soll einen Abschiedsbrief hinterlassen haben, in dem er seine Aufgabe in der Putins Armee schildert: Rekrutierung und Mobilmachung für die Fronten der Ukraine. Sokolenko, der zugleich Kommissar der Militärbezirke Proletarski und Perwomaiski war, hatte direkte Mitverantwortung für den Konflikt. Rostow am Don liegt nah an der Front, was die Tragödie noch erschütternder macht.

Sein Tod gleicht sich in eine düstere Serie verarbeitet, in der zahlreiche russische Soldaten, Wissenschaftler, Politiker und Oligarchen seit Beginn der Invasion auf ungeklärten Wegen ihr Leben verloren haben. Ein kurzer Abriss der jüngsten Vorfälle: Kurz nach Beginn der Invasion starb der Vorstandschef des Ölkonzerns Lukoil, Rawil Maganow, nach einem Sturz aus der Fensterbank einer Moskauer Klinik. Im Juli 2024 wurde die bekannte Ökonomin Valentina Bondarenko plötzlich zu Boden geworfen, als sie aus dem Fenster ihrer Wohnung sprang.

Ebenfalls im Oktober verstarb der Oligarch Michail Rogatschow auf ähnlichem Wege. Der Tod von Lukoil-Manager Alexander Subbotin bleibt rätselhaft; er soll unerklärlicherweise während einer Behandlung seines Alkoholproblems gestorben sein. Doch es gibt mehr als nur Stürze. Mehrere Soldaten und Generäle wurden im Zuge des Krieges durch Autobomben oder Sprengfallen getötet.

In der vergangenen Woche explodierte der BMW eines hochrangigen Offiziers, Generalleutnant Fanil Sarwarow, bei einer Fahrt in Sankt Petersburg. Nach wenigen Metern erlag er seinen Verletzungen im Krankenhaus. Ein Jahr zuvor starb General Igor Kirillow ebenfalls in Moskau, als eine bei ihm versteckte Bombe in einem Elektroroller gezündet wurde. Der ukrainische Geheimdienst SBU gibt die Verantwortung für das Attentat zu.

Kirillow soll den Einsatz chemischer Waffen gegen ukrainische Truppen angeordnet haben, ein eindeutiges{} Kriegsverbrechen, für das Kiew ihn zur Rechenschaft ziehen wollte. Diese auffälligen Ereignisse werfen ein weiteres düsteres Licht auf die unsichere Lage in Russland. Der politische und militärische Kontext wird zunehmend komplex, wenn man die Zahl der unerklärlichen Todesfälle in Betracht zieht. Die russische Regierung und Militärbeziehungen werden zunehmend unter Druck, wobei Menschenrechtsgruppen und internationale Beobachter die Aufklärung der vermeintlichen Verkehrsunfälle zwischen Monatsbeginn und jetzt hinterfragen.

Das öffentliche Interesse an den Gründen für diese Massenkaskaden von Abstürzen und Explosivanschlägen wächst täglich. Es bleibt zu hoffen, dass autoritative Untersuchungen stattfinden, um Klarheit über die wahren Hintergründe zu schaffen und mögliche Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen





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