Sturz in den Tod | Der Kommissar und die Alpen

Kommissar Rocco Schiavone ermittelt in zwei mysteriösen Fällen: Der Tod eines jungen Bergsteigers in den Alpen und die Entdeckung einer Leiche in der Gruft einer bereits verstorbenen Frau.

Kommissar Rocco Schiavone (Marco Giallini) erlebt auch in der ruhigen Umgebung des Aostatals keine Ruhe. Sein Vorgesetzter Questore Costa (Massimo Olcese) belastet ihn mit lästigen Aufträgen, Roccos verärgerte Geliebte Nora (Francesca Cavallin) macht ihm das Leben schwer und ein Fall mit dem Potenzial für maximale Ärgernis führt ihn in die eisigen Höhen eines Viertausenders.

Dort ereignete sich eine Tragödie: Ein junger Mann, Teilhaber eines aufstrebenden Architekturbüros, starb während einer Bergtour. Rocco misstraut den Unfallschilderungen seiner beiden Partner, mit denen der Verstorbene als Seilschaft unterwegs war. Wenn er eines nicht mag, dann ist es, an der Nase herumgeführt zu werden. Aus Ehrgeiz und dem Willen, keinen Verbrecher ungestraft zu lassen, überschreitet er erneut die Gesetze, obwohl er weiß, dass er sich auf seine alten Freunde in Rom wie seinen Assistenten Italo Pierron (Ernesto D'Argenio) und die Polizistin Caterina Rispoli (Claudia Vismara) verlassen kann. Ein zweiter Fall stellt den Kommissar vor neue Herausforderungen: Bei der Umbettung einer vor Jahren verstorbenen Frau wird eine halb verweste Leiche entdeckt: Ein Mann, der zum Zeitpunkt seines Todes bereits 70 Jahre alt war, wurde in der Gruft auf ihren Sarg gelegt. Wer ist der Tote? Und vor allem: Wer hat ihn dorthin gebracht? Und warum?





DasErste / 🏆 54. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KOMMISSAR SCHIAVONE ALPEN TOD FÄLLE MORDE MYSTERIEN

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Kommissar und die Alpen – Sturz in den TodKommissar Rocco Schiavone bleibt nach seiner Versetzung ins beschauliche Aostatal nichts erspart. Ein Fall mit dem Potenzial für die Ärgernis-Höchststufe zehn führt ihn in die eisigen Höhen eines Viertausenders.

Weiterlesen »

Der Kommissar und die Alpen - hier anschauenSpielfilm Italien 2016 (Rocco Schiavone - Pista Nera) Der Kommissar Rocco Schiavone (Marco Giallini), im Rang eines Vice-Questore, ist nicht das, was man unter einem vorbildlichen Polizisten versteht. Er ist launisch, zynisch und er nimmt es mit dem Gesetz nicht so genau.

Weiterlesen »

Der Kommissar und die Alpen – Sieben Jahre sterbenSpielfilm Italien 2016 Noch ist es Winter im Aostatal. Und noch immer macht das raue Bergklima dem römischen Kommissar Rocco Schiavone (Marco Giallini) zu schaffen. Von seiner Geliebten Nora (Francesca Cavallin) fühlt er sich unter Druck gesetzt.

Weiterlesen »

Der Kommissar und die Alpen – Sieben Jahre sterbenSpielfilm Italien 2016 Noch ist es Winter im Aostatal. Und noch immer macht das raue Bergklima dem römischen Kommissar Rocco Schiavone (Marco Giallini) zu schaffen. Von seiner Geliebten Nora (Francesca Cavallin) fühlt er sich unter Druck gesetzt.

Weiterlesen »

Von der Küste zu den Alpen: Drei Rezepte für Tapas aus der deutschen KücheDie deutsche Küche bietet mehr als nur Bratwurst und Sauerkraut: Drei Rezepte für kleine Häppchen mit modernem Twist gibt es hier.

Weiterlesen »

Tiere in den Alpen: Windräder können Gefahr für Bartgeier in den Alpen seinKein einziger Bartgeier lebte Anfang des vergangenen Jahrhunderts mehr in den Alpen. Die Wiederansiedlung seit den 1980er Jahren hat zwar geklappt, aber es lauern moderne Gefahren.

Weiterlesen »