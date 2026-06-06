Sturzbetrunkener Motorradfahrer flüchtet, prallt gegen Polizeiwagen in Stralsund

Ein junger, stark alkoholiserter Motorradfahrer fuhr in Stralsund von der Polizei weg, prallte später gegen einen Streifenwagen und wurde ohne Führerschein und mit gefälschten Kennzeichen erwischt.

Ein stark alkoholisiertes Auftreten eines jungen Motorradfahrers sorgte in Stralsund für Aufregung, nachdem mehrere Anrufer die Polizei über das riskante Fahrverhalten informierten. Die Beamten rückten aus, um den 21 Jahre alten Fahrer im Landkreis Vorpommern Rügen zu kontrollieren.

Trotz wiederholter Anhaltesignale reagierte der Mann nicht und setzte seine Fahrt fort, bis er schließlich weiter hinten zwangsläufig zum Halten gezwungen war. In dem Moment, als die Polizeikräfte ihr Dienstfahrzeug neben dem geflüchteten Motorrad positionierten, kam es zu einem Aufprall, bei dem das Motorrad gegen den Streifenwagen prallte. Glücklicherweise blieb der Zusammenstoß unverletzt, jedoch war das Ereignis ein eindeutiger Hinweis auf das gefährliche Verhalten des Fahrers.

Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille, ein Wert der deutlich über den gesetzlich zulässigen Grenzen liegt. Neben dem überhöhten Alkoholpegel stellte die Untersuchung zudem fest, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besaß. Die Fahrzeugkennzeichen erwiesen sich als gefälscht, was den Verdacht auf weitere illegalen Aktivitäten verstärkte. Das Zusammenspiel von Trunkenheit, dem Fehlen einer Fahrerlaubnis und manipulierten Nummernschildern verdeutlicht die Mehrschichtigkeit des Falls und die Notwendigkeit konsequenter polizeilicher Maßnahmen.

Nachdem der Vorfall aufgeklärt wurde, leiteten die zuständigen Behörden ein Verfahren ein, das sowohl die Vorwürfe wegen Trunkenheit am Steuer als auch die Besitzerschleichung von gefälschten Kennzeichen umfasst. Die Ermittlungen laufen weiter und die Polizei hat angekündigt, ähnliche Verstöße konsequent zu verfolgen, um die Verkehrssicherheit in der Region zu gewährleisten. Das Geschehen unterstreicht die Bedeutung der zivilen Meldungen, die es den Einsatzkräften ermöglichen, schnell zu reagieren und potenziell gefährliche Situationen zu entschärfen, bevor sie zu größeren Unfällen führen können





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