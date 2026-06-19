Der Bahnhofsneubau Stuttgart 21 ist ein Projekt, das seit 2010 in der Schwebe ist. Die Kosten stiegen von 4,5 auf 14 Milliarden und die Eröffnung wurde acht Mal verschoben. Ein Vergleich mit dem Bau des Berliner Flughafens BER zeigt, dass Stuttgart 21 ein Sonderfall ist.

Hier als Zwischeninfo die aktuellen Baudaten zum Bahnhofsneubau Stuttgart 21 , begonnen im Jahre 2010: Die Eröffnung wurde bisher acht Mal verschoben, zuletzt auf 2031. Die Kosten stiegen von 4,5 auf vermutlich 14 Milliarden.

Laut FAZ ist mit einer endgültigen Fertigstellung, inklusive des zugehörigen neuen Stadtquartiers, aber erst 2045 zu rechnen. Der damals skandalumwitterte Bau des Berliner Flughafens BER ist, aus heutiger Sicht, vergleichsweise super gelaufen. Lediglich fünf abgesagte Eröffnungstermine. Nur neun Jahre Bauzeitverlängerung.

Das war noch die gute alte Zeit. In Stuttgart haben die Handwerker 1000 Kilometer Kabel falsch verlegt. Jeder versteht, dass man sich beim Laufen oder Verlegen auch mal in der Richtung irren kann. Aber wieso merkt man so was nicht schon nach 100 Kilometern?

Warum erst nach 1000? Interessanterweise gibt es zwei historische Vorbilder für Stuttgart 21. Das eine ist die U-Bahn der sibirischen Millionenmetropole Omsk, an der seit 1992 gebaut wird, bisher ergebnislos. Das andere Vorbild, an der Kathedrale Sagrada Família in Barcelona, wurde nach 144 Jahren kürzlich der Turm fertig. 144: Das zu unterbieten muss unser Ziel sein. 2010 sagten Sie, Frau Merkel, als Kanzlerin den Satz: Stuttgart 21 ist Maßstab für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Respekt. Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stuttgart 21 Bauzeitverlängerung Kostensteigerung Eröffnung Bahnhofsneubau

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die unglaubliche Afrika-Mission des Baris Palta aus Bad WörishofenEin geheimnisvolles kenianisches Dorf heißt jetzt „Barcelona“ – und mittendrin ein Mann aus Bad Wörishofen. Wie ein Zufall zu einem Jahrzehnt tatkräftiger Afrika-Hilfe führte.

Read more »

„Das ist ein blaues Auge“: Ein Donauwörther Dealer kommt trotz Bewährungsstrafen glimpflich davonEtwa zwei Monate vor der Cannabislegalisierung verkauft ein 26-Jähriger trotz Bewährungsstrafen Marihuana. Deshalb wählt das Gericht ein mildes Urteil.

Read more »

Ein Jahr Arbeit: Schüler in Unkel feiern Film-Premiere - es geht um ein sehr persönliches ThemaEin Jahr lang haben sie starke Nerven bewiesen, nun ist er endlich fertig: Die Schüler der Realschule Unkel feiern Film-Premiere.

Read more »

Sommerfest von 'Ein Herz für Kinder' in Berlin: Stars setzen sich für benachteiligte Kinder einDas alljährliche Sommerfest von 'Ein Herz für Kinder' in Berlin brachte Prominente aus verschiedenen Bereichen zusammen, um für die Hilfsorganisation zu spenden und auf die Bedürfnisse benachteiligter Kinder aufmerksam zu machen. Die Gäste betonten die Bedeutung von Engagement und Solidarität.

Read more »