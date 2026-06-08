Stuttgart 21: Eröffnung erneut verschoben - neuer Termin 2031

Die Deutsche Bahn verschiebt die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 auf Ende 2031. Grund sind drastische Versäumnisse. Kosten stiegen von 2,5 auf über 11 Milliarden Euro.

Das milliardenschwere Infrastruktur projekt Stuttgart 21 erlebt eine weitere herbe Verzögerung. Statt wie ursprünglich geplant im Jahr 2025 soll der neue unterirdische Hauptbahnhof nun erst Ende 2031 in Betrieb gehen.

Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf mit dem Projekt vertraute Personen. Grund für die erneute Verschiebung seien drastische Versäumnisse der Deutschen Bahn, insbesondere der zuständigen Projektgesellschaft. Auch in der grün-schwarzen Landesregierung von Baden-Württemberg herrscht die Überzeugung, dass eine Eröffnung vor 2031 höchst unwahrscheinlich ist. Die Deutsche Bahn plant nun eine gestaffelte Inbetriebnahme, die bereits Ende 2027 erste Entlastungen für die geplagten Fahrgäste bringen soll.

Dennoch würde selbst das bisherige Negativszenario - eine Eröffnung erst 2030 - mit den neuen Plänen noch übertroffen. Ursprünglich war der Start des Bahnhofs für 2025 vorgesehen, später wurde er auf 2026 verschoben. Politiker von CDU, Grünen und SPD haben mehrfach betont, dass sie eine Inbetriebnahme nur bei einem verlässlichen und pünktlichen Bahnverkehr befürworten. Die Deutsche Bahn warnte hingegen vor den hohen finanziellen Folgen einer erneuten Verschiebung.

Stuttgart 21 zählt zu den umstrittensten Infrastrukturprojekten in Deutschland. Als das Vorhaben Mitte der 1990er-Jahre vorgestellt wurde, waren Kosten von rund 2,5 Milliarden Euro veranschlagt. Inzwischen liegen die Ausgaben bei deutlich über elf Milliarden Euro - das ist mehr als das Vierfache der ursprünglichen Planung. Das Projekt wurde immer wieder von Bauproblemen, Klagen, Planänderungen und Kostensteigerungen ausgebremst.

Auch der Zeitplan geriet regelmäßig ins Wanken: Statt wie ursprünglich vorgesehen Ende der 2010er-Jahre in Betrieb zu gehen, wurde die Eröffnung mehrfach verschoben und ist bis heute nicht erfolgt. Die erneute Verzögerung hat nicht nur finanzielle Auswirkungen, sondern auch politische Konsequenzen. Die grün-schwarze Landesregierung steht unter Druck, da sie das Projekt lange verteidigt hat. Kritiker sehen in Stuttgart 21 ein Symbol für die Misswirtschaft der Deutschen Bahn und fordern einen radikalen Neuanfang.

Die Bahn selbst verweist auf die Komplexität des Baus im Stuttgarter Untergrund, der immer wieder unerwartete geologische Hindernisse offenbare. Trotz der Rückschläge halten Befürworter am Projekt fest, da der neue Knotenpunkt langfristig für eine leistungsfähigere Schieneninfrastruktur in der Region sorgen soll. Für die täglich tausenden Pendler bedeutet die Verzögerung eine Fortsetzung der jahrelangen Baustellenbelastung. Die provisorischen Gleise und Umleitungen bleiben bis mindestens 2031 bestehen.

Die Deutsche Bahn verspricht, durch die gestaffelte Inbetriebnahme zumindest Teilerfolge zu erzielen. Ob der neue Termin 2031 gehalten werden kann, bleibt jedoch fraglich. Viele Beobachter rechnen mit weiteren Verzögerungen, da der Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die Bahn ihre Zeitvorgaben selten einhält. Insgesamt wirft die neueste Verzögerung ein Schlaglicht auf die strukturellen Probleme des Konzerns.

Politiker fordern mehr Transparenz und eine unabhängige Überwachung des Projekts. Die Kostenexplosion von 2,5 auf über elf Milliarden Euro hat das Vertrauen in die Planungskompetenz der Bahn schwer beschädigt. Stuttgart 21 bleibt damit ein Politikum, das die Hauptstadt des Bundeslandes noch auf Jahre hinaus beschäftigen wird. Die Deutsche Bahn hat sich zu den jüngsten Berichten bislang nicht offiziell geäußert.

Es wird erwartet, dass sie in den kommenden Wochen einen aktualisierten Zeitplan vorlegt. Die politischen Reaktionen sind einhellig: Alle Fraktionen im Landtag fordern eine lückenlose Aufklärung der Versäumnisse und einen verbindlichen Fahrplan bis zur finalen Inbetriebnahme. Ob dieser dann eingehalten werden kann, wird die Zukunft von Stuttgart 21 entscheiden





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stuttgart 21 Deutsche Bahn Bauverzögerung Kostenexplosion Infrastrukturprojekt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fable wurde jüngst verschoben – jetzt kennen wir den genau Release-TerminEs ist mehr als ein Jahrzehnt her, seit der letzte Ableger der Fable-Reihe erschienen ist. Und wie wir bereits seit einiger Zeit wissen, müssen...

Read more »

Klinik statt Eröffnung: Tamara Gülpen fällt plötzlich ausTamara Gülpen im Krankenhaus-Drama: Die TV-Auswanderin kämpft an der Playa de Palma mit gesundheitlichen Rückschlägen.

Read more »

Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwacher Start - Zinsangst und Eskalation in NahostFRANKFURT (dpa-AFX) - Verstärkte US-Zinsängste und der sich wieder zuspitzende Krieg zwischen Israel und dem Iran haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenauftakt verhagelt. Der Dax fiel

Read more »

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwacher Start - Zinsangst und NahostFRANKFURT (dpa-AFX) - Verstärkte US-Zinsängste und der sich wieder zuspitzende Krieg zwischen Israel und dem Iran haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenauftakt verhagelt. Der Dax fiel

Read more »