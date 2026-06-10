Stuttgart: Die Mutterstadt des deutschen Hip-Hop

Die SWR Doku "0711 – Hip-Hop made in Stuttgart" erzählt die Geschichte des Stuttgarter Raps und des Kreativ-Netzwerks 0711. Es gibt auch einen krassen Betrugsfall, der die Zukunft des Netzwerks gefährdet.

Nicht Berlin, nicht Hamburg – sondern Stuttgart ist die Mutterstadt des deutschen Hip-Hop s. Und hinter Rap-Stars wie Massive Töne, Max Herre von Freundeskreis oder Afrob stand 0711.

Dieses Kreativ-Netzwerk hatte großen Anteil daran, dass deutschsprachiger Rap aus Stuttgart heraus im ganzen Land erfolgreich wurde. Unsere neue SWR Doku "0711 – Hip-Hop made in Stuttgart" zeigt jetzt die Geschichte des Stuttgarter Raps und 0711 – mit allen Höhen und Tiefen. Es gibt da nämlich auch einen krassen Betrugsfall, der klingt, wie aus einem Hollywood-Film. Musikredakteur Benedikt Wiehle erzählt, was genau da passiert ist: Ein hollywoodreifer Betrugsfall – das Ende von 0711?

Musikgeschichte ohne Drama? Gibts nicht! Denn fast wäre 0711 zerbrochen – und Schuld daran war … der kriminelle Buchhalter Bernd. Der Buchhalter hat 0711 um Beträge im hohen sechsstelligen Bereich betrogen, die er an sich selbst überwiesen hat – getarnt als Zahlungen ans Finanzamt.

Durch einen Zufall kam der systematische Betrug heraus. Und es wird noch krasser: Um seine Taten zu vertuschen, hat der Buchhalter absichtlich einen Autounfall gebaut und so getan, als ob er sein Gedächtnis verloren hätte. Am Ende musste er aber ins Gefängnis. Für 0711 eine riesige Katastrophe und fast das Ende des Kreativ-Netzwerks.

Wie sie es trotzdem geschafft haben, zeigt die Doku "0711 – Hip-Hop made in Stuttgart".

"0711 – Hip-Hop made in Stuttgart": Jetzt in der Mediathek sehen Noch mehr spannende Geschichten aus der Stuttgarter Hip-Hop-Welt gibt es hier in unserer neuen SWR Doku: Stuttgart "0711 Family Jam" in Stuttgart – hier Konzert nachhören Und dann holt Clueso plötzlich Michi Beck auf die Bühne. Die SWR Doku "0711 – Hip-Hop made in Stuttgart" zeigt die Geschichte des Stuttgarter Raps und 0711 – mit allen Höhen und Tiefen. 30 Jahre 0711 – das Konzert live aus Stuttgart Auf dem Stuttgarter Schlossplatz ist die 0711-Crew jetzt zu einem einzigartigen gemeinsamen Konzert wieder zusammengekommen.

Eine Jam zum 30-jährigen Jubiläum des Kreativ-Netzwerks, die es so noch nie gegeben hat. Die Mitglieder des Stuttgarter Kolchose-Kollektivs Massive Töne, Max Herre von Freundeskreis und Afrob performen zusammen mit ihren Gästen wie Jan Delay, Clueso oder Michi Beck von den Fantastischen Vier. Podcast: "Mutterstadt 0711 – Hip-Hop-Hauptstadt Stuttgart!?!

" Auch in einem neuen Podcast erzählen wir die Geschichte von Hip-Hop aus Stuttgart. In jeder Folge treffen die Podcast-Hosts Stuttgarter Rapper wie Afrob, Max Herre und Massive Töne sowie Hip-Hop-Größen aus anderen deutschen Metropolen wie Jan Delay, Kool Savas oder Samy Deluxe. Sie blicken zurück auf eine Zeit, in der Stuttgart zum Motor einer ganzen Generation wurde. Im Podcast gibt es exklusive Einblicke, ungehörte Anekdoten und persönliche Erinnerungen. Mutterstadt 0711 – HipHop-Hauptstadt Stuttgart!?! Gefällt dir dieser Artikel? 0 0





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