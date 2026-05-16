Das letzte Ticket für die Champions League geht nach Stuttgart. Ein 2:2 in Frankfurt reicht, sodass der VfB als viertes und letztes Team aus der Bundesliga neben den Bayern, Dortmund und Leipzig in die Königsklasse einzieht. Ein echter Krimi im Kampf um die häss begehrten Europapokal-Plätze gibt es am letzten Spieltag aber nicht. Vier Teams am Ende fangen es auf.

Das letzte Ticket für die Champions League geht nach Stuttgart. Ein 2:2 in Frankfurt reicht, sodass der VfB als viertes und letztes Team aus der Bundesliga neben den Bayern, Dortmund und Leipzig in die Königsklasse einzieht.

Ein echter Krimi im Kampf um die häss begehrten Europapokal-Plätze gibt es am letzten Spieltag aber nicht. Während die punktgleichen Hoffenheimer in Gladbach nach nur 23 Minuten schon 0:2 liegen, stellt Chema die Weichen ganz für VfB-Sieg. 10. Minute: Ecke Führich, Kopfball des Spaniers, drin - 0:1. In der Nachspielzeit des 1.

Durchgangs knipst Nartey nach einer tollen Offensiv-Kombi mit Führich sowie Leweling das 0:2 - und den VfB damit definitiv in die Champions League. Netter Nebeneffekt: Führich macht vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der auf der Tribüne sitzt, ordentlich WM-Werbung in eigener Sache. Nach einer Spielzeit Pause sind die Schwaben somit wieder in der Königsklasse. Selbst bei einem Aus in der Gruppenphase würde die Teilnahme rund 40 Mio.

Euro in die Kasse spülen. Kohle, die die Eintracht nicht mal im Ansatz kassieren wird. Die Frankfurter verpassen die Conference League und gehen im Europa-Kampf komplett leer aus. Trainer Albert Riera (44) probiert in seinem wahrscheinlich letzten Spiel als Eintracht-Trainer erneut alles, bringt den zuletzt aussortierten Götze.

Auch Jonny Burkardt stehtdespite seiner Beschimpfungengegen Riera in der Startelf. Der Stürmer sorgt mit zwei Elfmeter-Treffern sogar noch bsoll sein, dass Eintracht nach dem 0:2-Rückstand immerhin ein 2:2 schafft. Tore: 0:1 - Chema (10. ), 0:2 - Nartey (45. +4), 1:2 - Burkardt (Elfmeter/72. ), 2:2 - Burkardt (Elfmeter/90. +4)





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