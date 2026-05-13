Stuttgart - Ministerpräsident Cem Özdemir: "Abheben" von Berlin und neue Koalition

Der neue baden-württembergische Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) hat zum Start seiner grün-schwarzen Koalition erklärt, sich von Berlin "abheben" zu wollen. Man wolle "die Dinge intern lösen und dann, wenn wir uns geeint haben, dann an die Öffentlichkeit treten", sagte er im ZDF-"Heute Journal". Man habe jetzt eine einmalige Chance, zu zeigen, dass Demokraten Probleme lösen können, so der Regierungschef. Man könne respektvoll miteinander umgehen und sich gegenseitig auch mal recht geben. "Also alles das, was in Berlin gerade leider nicht stattfindet". Özdemir sprach auch über den Finanzierungsvorbehalt, unter dem die Vorhaben seiner Koalition stehen: "Da unterscheiden wir uns von Berlin. (...) Wir können nicht Schulden machen wie die Weltmeister". © 2026 dts Nachrichtenagentur

Stuttgart - Der neue baden-württembergische Ministerpräsident Cem Özdemir ( Grüne ) hat zum Start seiner grün-schwarzen Koalition erklärt, sich von Berlin "abheben" zu wollen. Man wolle "die Dinge intern lösen und dann, wenn wir uns geeint haben, dann an die Öffentlichkeit treten", sagte er im ZDF-"Heute Journal".

Man habe jetzt eine einmalige Chance, zu zeigen, dass Demokraten Probleme lösen können, so der Regierungschef. Man könne respektvoll miteinander umgehen und sich gegenseitig auch mal recht geben.

"Also alles das, was in Berlin gerade leider nicht stattfindet". Özdemir sprach auch über den Finanzierungsvorbehalt, unter dem die Vorhaben seiner Koalition stehen: "Da unterscheiden wir uns von Berlin. (... ) Wir können nicht Schulden machen wie die Weltmeister".

© 2026 dts Nachrichtenagentur Stuttgart - Die Märkte feiern neue Rekorde - doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben. Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet.

Erste Auswirkungen sind längst sichtbar - Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten. Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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