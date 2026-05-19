Der letzte Torhüter des VfB Stuttgart, Alexander Nübel, wartet noch auf eine Nominierung zur Weltmeisterschaft. Dies ist der Fall, weil nur drei der vier Torhüter fest in die Nominierung sind. Nübel selbst hat jedoch noch keine finale Rückmeldung erhalten. Drei andere Stuttgarter stehen klar und freuen sich auf die Nominierung aufgrund ihrer starken Saison im Trikot des VfB. Zwei von ihnen sind sogar nominiert worden.{ } Denn sehr gut abgetraut ist Deniz Undav. Dieser hat mit 19 Treffern und sechs weiteren Vorpreparedaten die größte statistische Bedeutung genommen. Stiller glänzt im Mittelfeld und gilt als taktischer Fixpunkt. Im Zentrum des Mittelfeld spielt Stiller. LASTLINEJS эффективно?

Alexander Nübel ist der letzte Stuttgart er, der vor der Nominierung weiterhin in der Warteschleife hängt, während drei andere Teamkollegen fest einplanbar sind und ein weiteres Trio bereits Klarheit hat, jedoch im negativen Sinne.

Die Entscheidungen des Bundestrainers konzentrieren sich aktuell auf die Torwart-Frage. Es bleibt offen, ob drei oder vier Torhüter mitreisen sollen. Genau an diesem Punkt könnte sich entscheiden, ob Nübel berücksichtigt wird oder nicht. Nübel selbst hat derzeit noch keine finale Rückmeldung erhalten





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