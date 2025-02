Stuttgarter VfB kassiert zweite Heimniederlage in Folge

Der VfB Stuttgart unter Trainer Sebastian Hoeneß erlebt eine unglückliche Phase. Nach der 1:2-Niederlage gegen Gladbach folgte nun auch das Remis gegen Wolfsburg. Trotz Führung durch Nick Woltemade wurden die Punkte im letzten Moment verspielt. Der VfB muss schnellstmöglich die Schwäche im Heimspiel abstellen, um die Qualifikation für die UEFA Champions League zu erreichen.

In den letzten acht Wochen gab es für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß (42) vier Heimspiel e. Durch das 1:2 gegen Wolfsburg verlor Stuttgart in seiner Amtszeit erstmals zwei Bundesliga - Heimspiel e in Folge (zuvor 1:2 gegen Gladbach). Und das, obwohl der VfB in der 72. Minute durch Nick Woltemade (23) sogar in Führung ging. Hoeneß: „Wir machen verdient das Tor und dann darfst du dieses Spiel nicht mehr verlieren. Insbesondere nicht, weil du in zwei Konter läufst. Das ist sehr ärgerlich.

So reif wir letzte Woche aufgetreten sind, so unreif war es heute – zumindest für 18 Minuten.“\Die vergangenen drei Bundesliga-Niederlagen in der MHPArena eint der Fakt, dass der Vizemeister in keinem der Spiele die schlechtere Mannschaft war – im Gegenteil! Die Punkte haben die Stuttgarter durch Schlafmützigkeit und individuelle Fehler oft leichtfertig hergeschenkt. Eigenschaften, die der VfB im Kampf um Europa schnell abstellen muss. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth (45): „Es ist unser Anspruch, dass wir diese Spiele zu Hause positiver gestalten. Dass wir durchgehend in allen Spielphasen Konzentration und Fokus scharfgeschaltet haben und die Konsequenz nicht missen lassen.“ Schließlich haben die Schwaben längst bewiesen, wie heimstark sie sein können. Zwischen dem 28. Oktober 2023 und dem 6. November 2024 verlor der VfB mehr als ein Jahr lang kein einziges Spiel in der MHPArena. Torwart Alexander Nübel (28): „Wir haben schon oft gezeigt, dass wir Spiele eigentlich clever runterspielen können, auch in Drucksituationen. Wir werden das angucken, analysieren und dann wird sich zeigen, an welchen Schrauben wir drehen müssen.“ Besonders bitter: Durch regelmäßige Patzer der Konkurrenz hatte der VfB (35 Punkte) in den vergangenen Wochen mehrmals die Möglichkeit, mit einem Heimsieg auf einen Königsklassen-Platz zu klettern. Woltemade: „Zuletzt hat es leider nicht so gut funktioniert. Aber wir machen weiter und haben noch genug Spiele, um das zu erreichen.





