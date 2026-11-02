Styling-Tipps bei 10 Grad: Frühlings-Outfits und Lagen-Look

Was tragen bei 10 Grad? Entdecke Styling-Tipps für Übergangswetter im Frühling. Von Trenchcoats über Lagen-Looks bis zu Pilotenjacken für kühle Tage.

Bei Temperaturen von rund 10 Grad steht jeder vor der gleichen Herausforderung. Die dicke Winterjacke ist bereits zu warm, doch leichte Frühling s-Kleidung hält noch nicht ausreichend vor der Kälte. Die Wetter-Apps zeigen frische Werte an, und der Kleiderschrank wirkt wie ein Labyrinth voller Unsicherheiten. Es gibt jedoch einfache Lösungen, um sowohl warm als auch stilvoll durch den Tag zu kommen.

Der perfekte Lagen-Look für wechselhaftes Wetter

Optimal ist ein Outfit, das die Körperwärme speichert, ohne zum Überheizen zu führen. Besonders bei dem typischen Aprilwetter mit schnellen Temperaturschwankungen empfiehlt sich ein Lagen-Look. Dieser besteht aus mehreren Schichten, die sich individuell anpassen lassen. Sobald die Sonne erscheint und die Temperaturen steigen, kann die oberste Schicht einfach abgelegt werden. Diese Flexibilität ist der Schlüssel zum Komfort bei Übergangswetter.

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Die Mode-Profis haben sich bereits Gedanken zu solchen Looks gemacht. Sie haben Outfits zusammengestellt, die sich bei zehn Grad absolut bewähren. Diese Inspirationen sind einfach nachzustylen und passen sich verschiedenen Anlässen an. Ob Büro oder Stadtbummel, die richtige Kombination sorgt für Wohlbefinden und Style.

Trenchcoats und Pullover als Klassiker

Ein Trenchcoat ist ein Must-have für den Übergang, auch wenn die meisten Modelle nicht gefüttert sind. Für zehn Grad und Schmuddelwetter sollte er daher mit einem Rollkragen und einem leichten Blouson kombiniert werden. Zusammen mit Boots und einem Shopper ist man sowohl im Büro als auch beim Bummeln durch die Stadt perfekt gekleidet.

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Falls Jacken und Mäntel den Schrank bereits überfüllen, bieten Pullover und Wollhosen eine elegante Alternative. Eine Strickmütze, ein Halstuch und wärmende Strümpfe ersetzen die Jacke. Unter dem Puller kann ein Shirt, etwa ein Ringelshirt, getragen werden. Dieses lässt sich ausziehen, sobald man sich in einem warmen Raum befindet, und kann über die Schultern geworfen werden.

Pilotenjacken und Farbakzente setzen

Eine Pilotenjacke ist ein It-Piece, das man sich diesen Frühling zulegen sollte. Diese gefütterten Jacken haben sich zum absoluten Übergangs-Klassiker entwickelt. Zusammen mit einem Basic-Shirt, Jeans und Stiefeln kommen sie zum Einsatz, solange die Sommerhitze noch auf sich warten lässt. Accessoires wie ein Gürtel und eine Sonnenbrille runden den Aviator-Look ab.

Auch die Kombination aus Jeans, warmem Strickpullover und Übergangsmantel ist sehr empfehlenswert. Bei Pullover und Mantel können bunte Farben gewählt werden, um bei Schlechtwetter die Stimmung zu heben. Dabei spielt das Material eine große Rolle. Baumwolle, Cashmere und Merinowolle sind Polyester deutlich angenehmer.

Miniröcke und Blazer im Frühling

Trotz zehn Grad sind Miniröcke wieder tragbar. In der Kombination mit Strumpfhose und Loafern lieben Fashionistas diesen alltagstauglichen Look. Wichtig ist, dass der obere Teil bedeckt bleibt. Ein weicher Wollmantel ist dafür ideal. Je dünner die Strumpfhose, desto wärmender sollten Oberteil und Jacke sein.

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Grau und Schwarz müssen nicht die einzigen Farben sein. Knallige Trendfarben wie ein pinker Blazermantel sorgen für gute Laune. Accessorisch ergänzen Lacktaschen und Handschuhe das Outfit. Ein Mantel mit geradlinigem Schnitt streckt die Silhouette und lässt die Beine schlanker wirken. Auch die Kombination aus gefütterter Bomberjacke und Blazer ist warm genug für den Weg ins Büro. Schlichte Basics verhindern dabei, dass der Look überladen wirkt.