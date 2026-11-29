George Russell verpasst den Sieg in Katar - und auch die Presse kann das Pech des britischen Mercedes-Piloten kaum glauben.

George Russell verpasst den Sieg in Katar - und auch die Presse kann das Pech des britischen Mercedes-Piloten kaum glauben. Nach dem Großen Preis von Katar fokussiert sich die Presse vor allem auf das Pech von George Russell.

Von einem „Styropor-Drama“ schrieb oe24, nachdem sich Teile im Mercedes des Briten verfangen und Weltmeister Kimi Antonelli so den Weg zum zehnten Saisonsieg geebnet hatten. Die internationalen Pressestimmen im Überblick:Corriere della Sera: „Kimi war in Losail wie von einem anderen Stern. Es kam zu Spannungen mit der Mercedes-Box, die ihn zunächst bei der Verfolgung von Russell bremste, ihm dann aber doch freie Fahrt gewährte. Dann die Feier.

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“ Corriere dello Sport: „Beim vorletzten Lauf der Weltmeisterschaft gewinnt Kimi sein zehntes Rennen in seiner Karriere und profitiert dabei auch von den Problemen seines Teamkollegen. Doch in der Schlussphase hätte er ihm den Sieg überlassen. Die Ferraris liegen weit zurück und haben zu kämpfen: Hamilton und Leclerc belegen die Plätze sechs und sieben, wobei es am Ende zu einer Kontroverse um Charles kam, der hinter seinem Teamkollegen für Wirbel sorgte, da er keine Erlaubnis erhielt, diesen zu überholen.