Kimi Antonelli gewinnt in Katar. Lange sieht es nach einem Sieg von George Russell aus, bis der sich ein Styroporteil einfängt und auf Platz zwei zurückfällt.

Kimi Antonelli gewinnt ein unspektakuläres Rennen in Katar. Lange Zeit sieht es nach einem Sieg von Mercedes-Kollege George Russell aus, bis der sich ein Styroporteil einfängt und auf Platz zwei zurückfällt.

Mercedes-Fahrer George Russell hat sich die Pole Position für das vorletzte Formel-1-Saisonrennen in Katar geschnappt. Der Brite setzte sich in der Qualifikation von Lusail vor Weltmeister Kimi Antonelli im zweiten Silberpfeil durch. Schon in allen drei Trainingseinheiten hatte Mercedes dominiert, in den Grand Prix am Sonntag geht das Weltmeister-Team als klarer Favorit.

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„Das Auto war einfach wundervoll während des ganzen Wochenendes“, meinte Russell zufrieden. Von Platz drei startet Vorjahres-Champion Lando Norris im McLaren. Max Verstappen, der in den vergangenen drei Jahren in Katar stets gewonnen hatte, musste sich mit Rang sechs begnügen. Zuletzt hatte sich der Red-Bull-Fahrer noch in starker Form präsentiert.