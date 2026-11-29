Babyglück zum ersten Advent: Pia Tillmann und Zico Banach verkünden mit einem putzigen Familienvideo ihren Nachwuchs.

öffentlich. In einem gemeinsamen Familienclip posieren die Schauspielerin und der Realitystar gemeinsam mit den anderen beiden Kindern sowie ihrem Hund vor einem festlich dekorierten Weihnachtsbaum.

Die Schwangerschaft geben sie auf besonders kreative Weise bekannt – und zwar mithilfe der Pullover der Kinder. Während der ältere Sohn Henry ein Oberteil mit dem Schriftzug "Big Brother" trägt, ist auf dem Pulli des jüngeren Pepe zunächst "Little Brother" zu lesen. Doch dann hältihm einen weiteren Pullover vor die Brust, auf dem ebenfalls "Big Brother" steht. Damit wird klar: Auch der Kleine darf sich schon bald über ein Geschwisterchen freuen.

Advertisement

Die bald fünfköpfige Familie wirkt in dem Clip sichtlich glücklich. Die Bilder sprechen dafür umso mehr für sich. Die festliche Kulisse samt beleuchtetem Christbaum im Hintergrund bietet den idealen Rahmen für die freudige Verkündung – dabei durfte auch der Familienhund nicht fehlen, der gemeinsam mit seinen Liebsten vor der Tanne posiert. In welcher Schwangerschaftswoche sichbereits befindet oder wann der errechnete Geburtstermin ansteht, behielten die werdenden Eltern jedoch für sich.