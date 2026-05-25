Süßkartoffel versus Kartoffel – Welches Knollengut ist wirklich gesünder?

Ein ausführlicher Vergleich von Kalorien, Kohlenhydraten, Vitamin‑A‑Gehalt und glykämischer Belastung zeigt, warum Süßkartoffeln und herkömmliche Kartoffeln trotz ähnlicher Verwendung unterschiedliche Vor‑ und Nachteile haben.

Die orangefarbene Süßkartoffel und die gelbe Kartoffel stehen oft Seite an Seite auf unseren Tellern, doch ihr Nährwertprofil unterscheidet sich deutlich. Beide gehören zur Familie der Knollenpflanzen, jedoch haben sie unterschiedliche botanische Ursprünge und damit verschiedene chemische Zusammensetzungen.

Süßkartoffeln, auch als Bataten bekannt, sind in der Regel größer und weisen ein süßeres Aroma auf, das vor allem auf den höheren Zuckergehalt zurückzuführen ist. Interessanterweise können Süßkartoffeln sogar roh verzehrt werden, während rohe Kartoffeln Solanin enthalten, ein giftiges Alkaloid, das erst beim Kochen zerstört wird. In Europa ist die Süßkartoffel seit dem 16. Jahrhundert bekannt, hat jedoch erst in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen, weil sie als nährstoffreiche Alternative zu herkömmlichen Kartoffeln vermarktet wird.

Ein genauer Blick auf die Kalorien- und Nährstoffbilanz zeigt, dass Süßkartoffeln pro 100 Gramm etwa 86 Kilokalorien liefern, während klassische Kartoffeln rund 71 Kilokalorien bereitstellen. Der Unterschied entsteht vor allem durch den höheren Anteil an Kohlenhydraten in der Süßkartoffel – etwa 20 Gramm pro 100 Gramm, wovon über vier Gramm reiner Zucker sind. Im Gegensatz dazu enthalten normale Kartoffeln nur etwa 15 Gramm Kohlenhydrate, davon weniger als ein Gramm Zucker.

Süßkartoffeln sind zudem reich an Vitamin A und Beta‑Carotin, was ihnen ihre leuchtend orange Farbe verleiht und ihnen antioxidative Eigenschaften zuschreibt. Kartoffeln hingegen punkten mit einem hohen Gehalt an resistenter Stärke, die beim Abkühlen nach dem Kochen entsteht und den Kaloriengehalt um etwa zehn Prozent reduziert, selbst wenn die Knolle später wieder erhitzt wird. Der glykämische Index (GI) ist ein weiterer häufig diskutierter Faktor.

Oft wird behauptet, dass Süßkartoffeln einen niedrigeren GI besitzen und den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen lassen, insbesondere wenn sie gekocht werden. Prof. Dr. Worm, ein anerkannter Ernährungswissenschaftler, weist jedoch darauf hin, dass die glykämische Last (GL) pro Portion bei beiden Knollensorten relativ ähnlich ist, weil Süßkartoffeln zwar mehr Kohlenhydrate, aber auch mehr Zucker enthalten. Aus Sicht der Gesundheit sei der Unterschied daher weniger relevant, als häufig angenommen.

Beide Knollen liefern wertvolle Nährstoffe, aber sie enthalten auch nennenswerte Mengen an Kohlenhydraten und Zucker. Für Menschen mit spezifischen Bedürfnissen, etwa Diabetikern, kann die Wahl zwischen Süßkartoffel und Kartoffel deshalb stark vom individuellen Lebensstil und von bestehenden Vorerkrankungen abhängen. Letztlich sollten Konsumenten die Gesamternährung betrachten und die jeweiligen Knollen als Teil einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Kost einsetzen, anstatt sich ausschließlich auf einen einzigen Nährwertparameter zu konzentrieren





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Süßkartoffel Kartoffel Nährstoffvergleich Glykämischer Index Resistente Stärke

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Sommer 2026: ein Hauch von LeichtigkeitWährend der letzten Jahre haben uns Krisenmeldungen, grauen Himmele und Alltagstrott geprägt. Aber nun werden wir endlich die Gelegenheit haben, uns von all dem Ablenken durch das Gefühl des perfekten Sommers zu erholen. Woher das kommt? Welche Farbe trägt man, welches Getränk steht auf jedem Tisch, wohin fahren alle und wo wird in diesem Jahr am wildesten gefeiert?

Read more »

Ohne viel Schrubben: Genialer Trick bekommt Grillrost mühelos sauberDas sonnige Wetter lädt zum Grillen ein – aber ist viel zu schön, um danach stundenlang den Grill zu putzen. Hier liest du, welches Hausmittel bei der Reinigung hilft.

Read more »

Laura Lippmann kritisiert Barrierefreiheit im deutschen FernsehenAls Krankenschwester Frieda setzt sich Laura Lippmann in „Frieda - Mit Feuer und Flamme“ für das Überleben einer freiwilligen Feuerwehr ein. Welches Thema ihr privat am Herzen liegt, verrät sie im Interview zum Start der SAT.1-Serie.

Read more »

Laura Lippmann kritisiert Barrierefreiheit im deutschen Fernsehen: „Noch einen langen Weg“Als Krankenschwester Frieda setzt sich Laura Lippmann in „Frieda - Mit Feuer und Flamme“ für das Überleben einer freiwilligen Feuerwehr ein. Welches Thema ihr privat am Herzen liegt, verrät sie im Interview zum Start der SAT.1-Serie.

Read more »