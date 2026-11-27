Subaru entwickelt eine eigene Plattform für E-Autos mit leichteren Batterien und stärkeren Motoren, um unabhängiger von Toyota zu werden.

Subaru verfolgt das Ziel, bei der Entwicklung von Elektroautos künftig verstärkt auf eigene Technologien zu setzen. Damit möchte sich der japanische Hersteller unabhängiger vom bisherigen Partner Toyota machen.

Im Oktober präsentierte das Unternehmen erstmals einen Prototypen einer neuen Elektroauto-Generation, berichtet dieDie technologische Basis umfasst eine neue Plattform, leistungsfähigere Elektromotoren sowie eine zentrale elektronische Steuereinheit. Die Motoren werden seit 2024 gemeinsam mit dem Toyota-Zulieferer Aisin entwickelt und sollen kompakter sowie leichter sein als bisherige Aggregate. Der Prototyp nutzt einen Allradantrieb mit zwei Motoren, die zusammen 380 kW/517 PS leisten. Ein zentraler Bestandteil ist eine Batterie, die in Zusammenarbeit mit Panasonic Energy entwickelt wurde.

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Diese besteht aus etwa 4000 zylindrischen Zellen und soll im Vergleich zur Vorgängerbatterie ein um 25 Prozent geringeres Gewicht aufweisen. Zudem wird eine Energiedichte angestrebt, die 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die neue Fahrzeugplattform konzentriert sich neben einer Gewichtsreduzierung von rund 100 Kilogramm auf erhöhte Sicherheit. Eine überarbeitete Vorderwagenstruktur soll Aufprallenergie besser absorbieren, um Insassen und die im Fahrzeugboden befindliche Batterie zu schützen.