Subaru Forester: Daten, Technik und Fakten zum Allrad-SUV

Der Subaru Forester überzeugt mit 22 Zentimetern Bodenfreiheit und symmetrischem Allradantrieb. Erfahren Sie alles zu Motor, Ausstattung und Garantiebedingungen des geländetauglichen SUV.

Der Subaru Forester der fünften Generation, im Werk intern als Modell SK bezeichnet, repräsentiert eine spezielle Nische im deutschen Automobilmarkt. Seit seiner Präsentation im Jahr 2018 und dem offiziellen Verkaufsstart in Deutschland im Jahr 2020 positioniert sich das Fahrzeug gezielt als robustes Arbeits- und Abenteuerfahrzeug. Im Gegensatz zu vielen urbanen Konkurrenten, die selten abseits asphaltierter Straßen unterwegs sind, ist der Forester konsequent auf Funktionalität und Geländetauglichkeit ausgelegt. Seine Bauweise zielt nicht auf Lifestyle-Aspekte ab, sondern auf reine Effizienz und Zuverlässigkeit für Nutzer wie Förster, Landwirte und Jäger.

Maße, Raumangebot und Designentwicklung

Mit einer Gesamtlänge von 4,63 Metern bietet der Subaru Forester ausreichend Platz für Familien und ermöglicht eine hohe Praktikabilität im Alltag. Das Kofferraumvolumen ist flexibel nutzbar und reicht von 509 Litern in der Grundstellung bis zu einem beeindruckenden Maximum von 1779 Litern. Diese Dimensionen machen ihn zu einer idealen Wahl für den Transport von Jagdbeute, Hundezubehör oder landwirtschaftlichen Geräten. Die außergewöhnlich gute Rundumsicht unterstützt den Fahrer bei schwierigen Manövern, während die Sitze trotz teilweise als konturlos empfundener Polsterung für einen stabilen Komfort sorgen.

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Das Fahrzeug baut mit einer Höhe von 1,73 Metern ungewöhnlich hoch, was die geländetaugliche Silhouette unterstreicht. Die Produktion findet im japanischen Werk in der Präfektur Gunma statt. Ein wichtiges Update erlebte das Modell im Jahr 2021 durch ein umfassendes Facelift. Dabei erhielt der Subaru Forester eine markantere Frontpartie und moderne LED-Scheinwerfer. Das Fahrwerk wurde dabei optimiert, um die Fahrdynamik weiter zu verbessern, ohne die grundlegende Robustheit des Fahrzeugs zu beeinträchtigen.

Ausstattungskonzept und Assistenzsysteme

Subaru setzt bei der Konfiguration des Forester auf eine klare und ehrliche Strukturierung der Ausstattungslinien. Die Palette umfasst die Modelle Trend, Active, Comfort und Platinum, wobei jede Stufe spezifische Vorteile bietet. Selbst das Basismodell ist bereits umfassend bestückt und beinhaltet Klimaanlagenautomatik, beheizte Sitze sowie eine Rückfahrkamera. Dies zeigt, dass der Hersteller den Fokus auf nutzbare Funktionen statt auf überflüssige Spielereien legt. Das Cockpit bleibt daher bewusst klassisch gestaltet, mit echten Schaltern statt komplexer digitaler Interfaces.

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In der höchsten Ausstattungsstufe Platinum glänzt das Interieur mit Lederpolstern und einem hochwertigen Soundsystem von Harman/Kardon. Für die Sicherheit und den Fahrkomfort ist das Fahrerassistenzsystem EyeSight verantwortlich, das beim Facelift von 2021 eine überarbeitete Kamera und erweiterte Funktionen erhielt. Dazu gehören der Kreuzungs-Notbremsassistent sowie ein aktiver Spurassistent, die das Fahren in komplexen Verkehrssituationen erleichtern. Die Verarbeitung des Fahrzeugs wird als stark und hochwertig beschrieben, was zum langjährigen Kundenstamm beiträgt.

Technische Spezifikationen des e-Boxer-Antriebs

Der Subaru Forester ist ausschließlich mit dem 2.0ie e-Boxer-Antrieb erhältlich, einer Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor. Der Boxermotor leistet 150 PS und arbeitet mit einem stufenlosen Lineartronic-Getriebe (CVT) sowie dem typischen symmetrischen Allradantrieb zusammen. Ein Elektromotor unterstützt den Verbrenner, ermöglicht jedoch kein rein elektrisches Fahren über längere Distanzen. Die Reichweite des reinen E-Antriebs ist auf kurze Strecken von 1,5 Kilometern begrenzt.

Der primäre Zweck des Elektromotors besteht darin, das Anfahren des Fahrzeugs zu sanfteren und ruhigeren. Der Subaru Forester ist kein Fahrzeug für hohe Beschleunigungswerte, sondern punktet mit seiner Stärke im Gelände. Mit einer Bodenfreiheit von 22 Zentimetern meistert er Schnee, Matsch und steile Forstwege dank der konsequenten Allradtechnik. Der Verbrauch liegt bei durchschnittlich etwa acht Litern auf 100 Kilometer. Zudem beträgt die maximals Zulässige Anhängelast bis zu 1,87 Tonnen, was den Einsatz als Zugfahrzeug für Anhänger oder Wohnmobile erlaubt.

Garantie, Wartung und technische Zuverlässigkeit

Subaru gewährt auf den Subaru Forester eine Garantie von fünf Jahren oder 160.000 Kilometern Laufleistung, wobei das Zuerreichende gilt. Mechanisch gilt das Fahrzeug als überaus robust, was seine lange Lebensdauer im harten Einsatz begründet. Allerdings kann die Elektrik gelegentlich Schwächen zeigen, wobei sich eine besondere Anfälligkeit der 12-Volt-Batterie gezeigt hat. Regelmäßige Kontrollen dieser Batterie sind daher für den langfristigen Betrieb ratsam.

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Da viele Forester als reine Arbeitsfahrzeuge in der Forst- oder Landwirtschaft genutzt werden, sollte auch der Unterboden des Fahrzeugs bei Wartungen geprüft werden. Dieser ist durch den Geländeinsatz besonderer Beanspruchung ausgesetzt. Beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sind für die fünfte Generation des Subaru Forester derzeit keine Rückrufmaßnahmen verzeichnet, was auf einen hohen Standard der Serienqualität hindeutet. Die konsequente Allradkonfiguration sorgt dabei stets für gute Traktion, selbst auf unbefestigten Terrainflächen.