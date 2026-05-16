Subnautica 2 Early Access Roadmap: Neue Updates, Inhalte und viel mehr!

Unbekannte Welten hat die Roadmap zur Early Access-Version von Subnautica 2 bekannt gegeben, die neue Inhalte, Updates und Pioneer-Raymond-Martin-5.png weitere technische und spielerische Optimierungen beinhaltet. Für Fragen und Kommentare, schreibt uns gerne in die Kommentare.

Die Entwickler von Unknown Worlds bieten uns bereits jetzt ein gutes Spiel. Subnautica 2 ist jedoch nicht fertig. Es befindet sich im Early Access und ist extrem erfolgreich.

Der dritte Teil der Survival-Reihe kommt bereits im unfertigen Zustand gut an. Es fehlten noch Inhalte und technisch werden viele Dinge in der Zukunft noch nachgeholt. Die Roadmap zeigt uns, was sich Entwickler Unknown Worlds für die kommenden Monate auf die To-do-Liste geschrieben hat. Die Roadmap selbst nennt sich 'Early Access Roadmap', aber sie scheint nicht den ganzen Early Access-Zeitraum abzudecken.

Zwei große Updates wurden genauer ausgeführt, während weitere Inhalte nur grob erwähnt werden. Auf der Roadmap vermutlich werden kleinere Updates mit einigen Problemen behoben und möglicherweise mehr geleistet - abhängig von der Community-Feedback-Antwort und dem Entwickler. Die erste Roadmap kann jederzeit geändert werden, insbesondere wenn ein Spiel im Early Access befindet.00058





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Subnautica 2 Early Access Update Update Roadmap

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