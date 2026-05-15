Suche nach Zertifikaten mit unserer Tool-Funktion

Mit unserem Tool zur Zertifikate-Suche können Sie unsere umfangreiche Zertifikate-Datenbank nach Anlage- und Hebelprodukten durchsuchen. Um leichter Zertifikate finden zu können, ist es möglich die Suche erst einmal auf die Hauptart einzuschränken. Hierbei entscheiden Sie sich zwischen Arten wie Bonus-Zertifikaten, Express-Zertifikaten, Knock-Outs, Discount-Zertifikaten oder Optionsscheinen und vielen mehr. Einmal die Hauptart ausgewählt kann man die Suche noch präzisieren, indem man die Unterart eingibt und zum Beispiel den Basiswert, auf den ein Zertifikat sich bezieht. Es kann ausgewählt werden ob es eine Währungssicherheit geben soll oder nicht. Um einfacher Zertifikate suchen zu können, besteht die Option nach Art durch Strike, Cap, Call/Put und Fälligkeit die Zertifikate-Suche zu verfeinern. Außerdem können Sie die Anzeige der Ergebnisse selbst personalisieren indem Sie die Kennzahlen 1, 2 und 3 auswählen. Zu den Kennzahlen gehören zum Beispiel der Abstand zum Strike, das Aufgeld, der Discount, der Spread oder die maximale Rendite. Um Alle Kennzahlen können auch in Prozentwerten angegeben werden. Mit einem Klick auf die gewünschte Kennzahl wird die Anordnung der verschiedenen Zertifikate angepasst. Unter dem Punkt Emittent sehen Sie alle finanzen.net Partner und alle weiteren Emittenten der Zertifikate. Für besonders beliebte Suchanfragen zu Zertifikaten steht Ihnen über dem Zertifikate-Finder eine kleine Auswahl an beliebten Sucheinstellungen zur Verfügung. Diese Voreinstellung beliebter Suchen ist nicht immer dieselbe, sondern hängt unmittelbar mit dem Anlage- oder Hebelprodukt zusammen.

Mit unserem Tool zur Zertifikate -Suche können Sie unsere umfangreiche Zertifikate -Datenbank nach Anlage- und Hebelprodukten durchsuchen. Um leichter Zertifikate finden zu können, ist es möglich die Suche erst einmal auf die Hauptart einzuschränken.

Hierbei entscheiden Sie sich zwischen Arten wie Bonus-Zertifikaten, Express-Zertifikaten, Knock-Outs, Discount-Zertifikaten oder Optionsscheinen und vielen mehr. Einmal die Hauptart ausgewählt kann man die Suche noch präzisieren, indem man die Unterart eingibt und zum Beispiel den Basiswert, auf den ein Zertifikat sich bezieht. Es kann ausgewählt werden ob es eine Währungssicherheit geben soll oder nicht. Um einfacher Zertifikate suchen zu können, besteht die Option nach Art durch Strike, Cap, Call/Put und Fälligkeit die Zertifikate-Suche zu verfeinern.

Außerdem können Sie die Anzeige der Ergebnisse selbst personalisieren indem Sie die Kennzahlen 1, 2 und 3 auswählen. Zu den Kennzahlen gehören zum Beispiel der Abstand zum Strike, das Aufgeld, der Discount, der Spread oder die maximale Rendite. Um Alle Kennzahlen können auch in Prozentwerten angegeben werden. Mit einem Klick auf die gewünschte Kennzahl wird die Anordnung der verschiedenen Zertifikate angepasst.

Unter dem Punkt Emittent sehen Sie alle finanzen.net Partner und alle weiteren Emittenten der Zertifikate. Für besonders beliebte Suchanfragen zu Zertifikaten steht Ihnen über dem Zertifikate-Finder eine kleine Auswahl an beliebten Sucheinstellungen zur Verfügung. Diese Voreinstellung beliebter Suchen ist nicht immer dieselbe, sondern hängt unmittelbar mit dem Anlage- oder Hebelprodukt zusammen





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