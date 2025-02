Suche zuverlässiges Luftfeuchtigkeits- und Luftqualitätsmessgerät

Der Autor sucht ein zuverlässiges Gerät zur Messung der Luftfeuchtigkeit und der Luftqualität für seine Räumlichkeiten. Er ist mit den Ergebnissen verschiedener Geräte unzufrieden, da die Messwerte stark variieren. Er wünscht sich ein Smart-Gerät mit App-Steuerung und hofft auf Empfehlungen für Geräte, die genaue und vertrauenswürdige Ergebnisse liefern.

Hallo zusammen, ich suche nach einem Gerät zur Messung der Luftfeuchtigkeit, idealerweise auch mit CO2-Messung oder einer allgemeinen Luftqualität smessung in meinen Räumen, das zuverlässig funktioniert. Am liebsten wäre es mir, ein Smart-Gerät mit App-Steuerung zu haben.

Mein Problem ist, dass ich verschiedene Geräte im Betrieb habe, aber trotzdem keine verbindlichen Werte bekomme! Zum Beispiel befinden sich in meinem Wohnzimmer ein AEG Luftreiniger, ein Xiaomi Luftfeuchtemesser, ein DUAK Atuman Luftfeuchtemesser und ein Netatmo Luftqualitätsmesser. Für das Netatmo-System habe ich einen Außensensor und einen für den Innenraum. Den Außensensor habe ich mal probeweise neben den Innensensor in mein Zimmer gestellt, um die gemessenen Werte zu vergleichen. AEG Luftreiniger - 63% Luftfeuchte - CO2 612ppm Xiaomi Luftfeuchtemesser - 65% Luftfeuchte Atuman Luftfeuchtemesser - 56% Luftfeuchte Netatmo Innensensor - 68% Luftfeuchte - CO2 1240ppm Netatmo Außensensor - 57% Luftfeuchte (steht direkt neben dem Innensensor) Wie man sieht, habe ich keine Ahnung, wie es mit der korrekten Luftfeuchte oder der allgemeinen Luftqualität aussieht, weil jeder etwas anderes anzeigt. Gefühlt würde ich sagen, dass die Luftfeuchte irgendwo zwischen 55% & 60% sein muss, weil ich zu feuchte Luft definitiv spüren würde. Klar, 100% genaue Geräte wird es für den Endverbraucher wahrscheinlich nicht geben. Oder wenn, dann so teuer, dass es weh tut. Aber es kann doch auch nicht angehen, dass die verkauften Geräte so ungenau oder unterschiedlich messen. Wenn die sich alle ein wenig unterscheiden würde, so um +/- 2-3 % würde ich gar nicht meckern, aber diese Unterschiede sind doch schon teils eklatant. Deshalb würde ich mich freuen, wenn jemand von Euch mir einen Tipp geben könnte, welche Geräte gut sind und einwandfreie Messergebnisse liefern, auf die man sich auch verlassen kann. Vielen Dank





Luftfeuchte Luftqualität Smart-Gerät Messgerät App-Steuerung Empfehlungen

