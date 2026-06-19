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Südafrika kämpft sich zum 1:1 gegen Tschechien - Broos kritisiert WM-Stadion

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Südafrika kämpft sich zum 1:1 gegen Tschechien - Broos kritisiert WM-Stadion
Frauen-WMSüdafrikaTschechien
📆19/06/2026 01:50:00
📰BILD
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Die südafrikanische Frauen-Nationalmannschaft holt im zweiten Gruppenspiel einen Punkt gegen Tschechien. Trainer Hugo Broos äußert sich kritisch über die Spielstätte in Atlanta und bevorzugt traditionelle Fußballstadien.

Südafrika rettet sich im zweiten Gruppenspiel der Frauen-WM gegen Tschechien dank eines späten Ausgleich s zu einem 1:1-Unentschieden. Nationaltrainer Hugo Broos äußerte sich nach dem Spiel kritisch zum Austragungsort, dem Mercedes-Benz Stadium in Atlanta , das während der WM aus kommerziellen Gründen umbenannt wurde.

Broos beschrieb die Spielstätte als Halle ohne typische Fußballatmosphäre und verglich sie negativ mit klassischen Stadien wie dem Aztekenstadion in Mexiko. Südafrika, das das Eröffnungsspiel gegen Mexiko verloren hatte, benötigt im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea mindestens ein Unentschieden, um die Chance auf das Achtelfinale zu wahren

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Frauen-WM Südafrika Tschechien Hugo Broos Mercedes-Benz Stadium Atlanta Gruppenspiel Ausgleich Stadionatmosphäre

 

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