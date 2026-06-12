Der südafrikanische Fußballspieler Mohau Nkota, der verletzungsbedingt die WM verpasst, teilt auf Instagram eine Nachricht, die stark an den emotionalen Post des deutschen Talents Lennart Karl erinnert. Die nahezu identischen Formulierungen lösen in den sozialen Medien Spekulationen über eine mögliche Kopie oder Hommage aus.

Der südafrika nische Nationalspieler Mohau Nkota , der die Weltmeisterschaft verletzungsbedingt verpasst, hat auf Instagram eine Abschiedsbotschaft veröffentlicht, die Lennart Karl s emotionalem Post verblüffend ähnelt. Ob schlechte Kopie oder bewusste Hommage - die auffälligen Parallelen sorgen für Gesprächsstoff.

Nach seiner Verletzung und dem bitteren WM-Aus meldete sich das deutsche Top-Talent Lennart Karl auf Instagram mit emotionalen Worten zu Wort. Der Bayern-Profi schrieb unter anderem, dass es "unbeschreiblich weh" tue, das größte Turnier seiner Karriere zu verpassen, versprach aber gleichzeitig: "Ich komme stärker zurück.

" Auch der Südafrikaner muss die Weltmeisterschaft verletzungsbedingt verpassen. Auffällig: Nicht nur die Botschaft ähnelt jener von Karl, sondern auch zahlreiche Formulierungen wirken beinahe eins zu eins übernommen. Vom Schmerz über das verpasste Turnier über den Verweis auf die harte Arbeit für die WM bis hin zum Versprechen, stärker zurückzukehren - die Parallelen sind kaum zu übersehen. In den sozialen Netzwerken blieb die Ähnlichkeit nicht unbemerkt.

Fans verglichen die beiden Beiträge direkt miteinander und stellten die Frage, ob sich der Südafrikaner einfach bei Karl bedient habe. Entsprechende Vergleichsvideos verbreiteten sich bereits auf Instagram. Ob es sich tatsächlich um eine wenig kreative Kopie handelt oder der Spieler bewusst Karls Worte als eine Art Hommage übernommen hat, ist allerdings unklar. Öffentlich geäußert hat sich bislang keiner der Beteiligten zu den auffälligen Übereinstimmungen





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