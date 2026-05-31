Südafrikas Fußballnationalmannschaft muss Abflug verschieben

Südafrikas Fußballnationalmannschaft Bafana Bafana muss ihren Abflug nach Nordamerika kurzfristig verschieben. Grund sind Probleme mit den Einreise-Dokumenten bei mehreren Spielern und Offiziellen.

Südafrika s Fußball nationalmannschaft Bafana Bafana muss ihren Abflug nach Nordamerika kurzfristig verschieben. Grund sind Probleme mit den Einreise-Dokumenten bei mehreren Spielern und Offiziellen. Die Mannschaft bleibt zunächst in Johannesburg und trainiert dort weiter.

Der südafrikanische Verband SAFA hat eine Krisensitzung einberufen. Südafrikas Sportminister Gayton McKenzie kritisiert den Verband scharf und fordert Maßnahmen gegen die Verantwortlichen. Die Probleme kommen nicht völlig überraschend, da bereits im Vorfeld der Weltmeisterschaft Diskussionen um die Einreisebestimmungen gegeben wurden. Viele Nationen müssen sich mit verschärften Visa-Regeln auseinandersetzen.

Spieler und Offizielle müssen ein umfangreiches Prüfverfahren durchlaufen, um in die USA einzureisen. Bereits im Frühjahr hatten Visa-Probleme für Aufsehen gesorgt, als mehrere Funktionäre des iranischen Fußballverbands nicht zu einer Sitzung des asiatischen Fußballverbands reisen konnten. Jetzt trifft es ausgerechnet einen WM-Teilnehmer





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Südafrika Fußball Weltmeisterschaft Visa-Probleme Einreisebestimmungen

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