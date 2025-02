Südkorea: 60 Jahre altes Urteil gegen Vergewaltigungsopfer wird aufgehoben

Ein Gericht in Busan hebt ein umstrittenes Urteil aus dem Jahr 1964 auf, in dem eine Frau für ihren Widerstand gegen einen Vergewaltigungsversuch verurteilt wurde. Der Fall wird als einer der kontroversesten in der Geschichte Südkoreas angesehen.

Ein Fall aus dem Jahre 1964 in Südkorea wird erneut aufgerollt, in dem eine Frau wegen Widerstands gegen einen Vergewaltigung sversuch verurteilt wurde. Ein Gericht in der Südküstenstadt Busan gab dem Berufungsantrag der heute 78-Jährigen statt. Der Fall gilt als einer der kontroversesten in der Geschichte des Landes, weil das ursprüngliche Urteil das Opfer sexueller Gewalt nicht schützte.

\Der damalige 21-jährige Angreifer hatte die damals 18-Jährige in der Nähe ihres Hauses überfallen und versucht, sie zu vergewaltigen. Das Gericht verurteilte den Mann jedoch lediglich wegen unerlaubten Betretens eines Grundstücks und Erpressung zu mehreren Monaten Haft und zwei Jahren Bewährung. Die Frau wurde für schwere Körperverletzung zu mehreren Monaten Haft verurteilt. \Jahrzehnte später begann die Frau, zu studieren und schrieb sich 2013 mit über 60 Jahren an einer Universität ein. Während ihres Studiums verstand sie das Ausmaß der Ungerechtigkeit, die ihr widerfahren war, und entschied sich, für die Wiederaufnahme ihres Falls zu kämpfen. 2020 legte sie mit dem Vorwurf, die Strafverfolgung habe sie damals widerrechtlich festgehalten und gezwungen, ein Geständnis abzulegen, zunächst erfolglos Widerspruch ein. Im Dezember 2022 überstimmte Südkoreas höchstes Gericht die Entscheidung jener Instanz und gab den Fall zurück. Nach Ansicht der Richter war es „sehr wahrscheinlich“, dass die Festnahme damals ohne einen Beschluss erfolgt war





