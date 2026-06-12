Südkorea besiegt Tschechien bei der WM

Südkorea feiert Sieg gegen Tschechien bei der WM. Der 2:1-Sieg ist ein wichtiger Erfolg für die Koreaner, die in der Gruppe A starten.

Südkorea feiert Sieg gegen Tschechien bei der WM. Der 2:1- Sieg ist ein wichtiger Erfolg für die Koreaner, die in der Gruppe A starten. Torschütze des Spiels ist Hyeon-gyu Oh, der sich im letzten Jahr fast beim VfB Stuttgart etablieren konnte.

Oh fiel jedoch durch den Medizincheck wegen einer alten Knieverletzung. Der Start nach Maß in Gruppe A für Minjae Kim, der den ersten Sieg für einen Bayern-Star bei diesem Turnier feiert. Ein Highlight des Spiels war, als Han-beom Lee Pavel Sulc mit der Hand stoppen und ihm das Trikot an der Seite zerreißen wollte. Das Spiel wurde unterbrochen, da der Tscheche ein neues Jersey anziehen musste.

Heung-min Son warf einen 20-Meter-Warnschuss, der knapp vorbei knallte. Im Guadalajara-Stadion waren viele Plätze leer, was einigermaßen überraschend war. Die Fans waren trotzdem gut drauf, die La-Ola-Welle schwappte durchs Stadion. Die Koreaner nehmen zum elften Mal in Folge an einer WM-Endrunde teil.

Die Tschechen feierten nach 20 Jahren Abwesenheit ihr WM-Comeback, indem sie die Quali über die Play-offs erreichten. Das erste Duell der beiden Mannschaften bei einer Weltmeisterschaft war ein wichtiger Erfolg für die Tschechen. In der zweiten Hälfte des Spiels sah Tschechien-Keeper Matej Kovar nicht gut aus. Er kam raus und rutschte ins Leere, beide ausgetrickst von In-beom Hwang, der den Ball ins verwaiste Tor schiebt.

Hwang legte erst den Zeigefinger auf die Lippen beim Jubeln, dann machte er einen Herzchen-Jubel in die Kamera. Tomas Soucek knallte eine Freistoß-Flanke aus fünf Metern per Kopf in die Maschen, aber das Tor wurde wegen Abseits nicht gezählt. Im Gegenzug erzielte Hyeon-gyu Oh den Siegtreffer, indem er eine Hereingabe aus fünf Metern ins Tor drückte. Der Sieg war ein wichtiger Erfolg für Südkorea, die nun weiterhin in der Gruppe A antreten werden





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Südkorea Tschechien WM Fußball Sieg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Spiele, Termine und Mannschaften der Gruppe A mit Mexiko, Südafrika, Südkorea und TschechienIn der Gruppe A der WM 2026 trifft Gastgeber Mexiko auf Südafrika, Südkorea und Tschechien. SPORT1 stellt Gruppe A der Fußball-WM vor.

Read more »

Tschechien und Südkorea treffen in der zweiten WM-Runde aufeinanderTschechien und Südkorea stehen vor dem ersten Auftritt bei der Fußball-WM 2026 und bereits ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die K.-o.-Phase. Beide Nationen hoffen, dass sie an die erfolgreiche Heim-WM 2002 anknüpfen können. Tschechien bekommt es anschließend mit Südafrika und Gastgeber Mexiko zu tun, und Südkorea trifft ebenfalls noch auf Mexiko und Südafrika.

Read more »

Familienunternehmer: Der Bundeskanzler, der dicke Filzstift und der Frust der UnternehmerFriedrich Merz muss sich beim Tag der Familienunternehmen viel Kritik gefallen lassen. Die Unternehmer wollen den Kanzler unterstützen – stellen dafür aber Bedingungen.

Read more »

Fußball FIFA WM 2026: Südkorea gegen Tschechien - Liveticker - 1. GruppenspieltagLiveticker vom Spiel Südkorea gegen Tschechien vom 12.06.2026: heute live.

Read more »