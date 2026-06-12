Südkorea dreht Spiel gegen Tschechien und feiert WM-Auftaktsieg

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat dank einer starken Moral das erste Spiel der Gruppe A gegen Tschechien gewonnen. Nach Rückstand drehten In-Beom Hwang und Hyeon-Gyu Oh die Partie und sorgten für einen erfolgreichen Start in die WM.

Südkorea ist mit großem Kampfgeist und einer starken Mannschaftsleistung perfekt in die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gestartet. Der zweifache asiatische Meister unter der Führung von Kapitän Heung-Min Son gewann das erste Gruppenspiel gegen Tschechien im mexikanischen Guadalajara verdient mit 2:1 (0:0) und hat damit bereits einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht.

Für Tschechien, das nach 20 Jahren Abwesenheit wieder auf der WM-Bühne steht, bedeutet die Niederlage einen enttäuschenden Fehlstart. Nach einer relativ ruhigen ersten Halbzeit entwickelte sich die Begegnung in der zweiten Spielhälfte zu einer spannenden und intensiven Partie, die die Südkoreaner am Ende für sich entschieden. Die Tore für Südkorea erzielten In-Beom Hwang in der 67. Minute und Hyeon-Gyu Oh in der 80.

Minute, nachdem Ladislav Krejci die tschechische Mannschaft in der 59. Minute per Kopf in Führung gebracht hatte. Durch diesen Sieg übernimmt Südkorea in der Gruppe A den zweiten Tabellenplatz. Das Eröffnungsspiel der Gruppe hatten die Gastgeber aus Mexiko mit 2:0 gewonnen.

Tschechien hatte sich im März erst über die Playoffs für die Weltmeisterschaft qualifiziert, nachdem das Land 20 Jahre lang nicht dabei war. Trainer Miroslav Koubek, der im Dezember 2025 sein Amt übernahm, hatte das Team stabilisiert. Gegen die aggressiv und schnell agierenden Südkoreaner fanden die Tschechen jedoch nur schwer ins Spiel. Bayer Leverkusens Stürmer Patrik Schick blieb weitgehend abgemeldet.

Südkorea dominierte von Beginn an und erspielte sich zahlreiche Chancen. So wurde der frühere Bundesligaprofi Heung-Min Son in der 12. Minute in letzter Instanz geblockt, und Kang-In Lee vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain prüfte den tschechischen Torhüter mit einem Fernschuss in der 14. Minute.

Danach verlor die Partie etwas an Tempo; Tschechien fand keine Lösungen, und Südkorea ließ die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen, etwa als Son in der 39. Minute aus guter Position links am Tor vorbeischoss. Nach der Pause blieb Südkorea das klar überlegene Team. Jae-Sung Lee verpasste das 1:0, als er nach einem Abpraller nicht richtig traf.

In der Folge gelang Krejci überraschend die Führung für Tschechien nach einem Einwurf. Doch die Südkoreaner kamen verdient zurück und drehten das Spiel mit den Treffern von Hwang und Oh. Die Tschechen bleiben ohne Punkt und müssen nun dringend gegen Mexiko gewinnen, um die Chance auf das Achtelfinale zu wahren





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