Bei den zentralen Hochschulprüfungen in Südkorea wurden über hundert Verstöße mit Elektronik aufgedeckt. Gezielte Katastrophenalarme enttarnten zahlreiche Schummler.

durch, nachdem kurz zuvor ein Geständnis über den Einsatz von Kameras und KI-Tools bei einer staatlichen Steuerberaterprüfung für Aufsehen gesorgt hatte. Um unzulässig mitgeführte Elektronik aufzuspüren, löste die Regierung während der Tests mehrmals gezielte Notfall-Warnmeldungen aus.

Wie berichtet, führten die schrillen Signale auf eingeschalteten Mobiltelefonen direkt zur Überführung von rund der Hälfte der erfassten Personen. Insgesamt registrierten die Aufsichtskräfte 111 Fälle, in denen Prüflinge verbotene Datenträger oder Kommunikationsmittel bei sich trugen. Nebenentdeckten die Kontrolleure auch miniaturisierte Kameras, kabellose Ohrhörer sowie spezielle Brillen mit integrierter KI-Technik. Zum Aufspüren, nicht aber zum aktiven Blockieren, digitaler Hilfsmittel wurden Detektoren für WLAN- und Bluetooth-Signale bisher nur in Einzelfällen erprobt, weshalb die Behörden weitgehend auf visuelle Prüfungen setzten.

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Nach Angaben von BBC Korea wurden zudem etwa 8400 zusätzliche Einsatzkräfte für die Überprüfung von Kleidung und Brillen abgestellt. Rund 8400 zusätzliche Einsatzkräfte unterstützten die Behörden bei den Kontrollen während der landesweiten Prüfungen. Bereits das reine Mitführen eines nicht abgegebenen Geräts gilt in den Testzentren als Täuschungsversuch, unabhängig von einer tatsächlichen Nutzung, berichtet BBC Korea. Den Betroffenen droht nun die Entwertung ihrer Testergebnisse, über detaillierte entscheidet ein Gremium vor der offiziellen Notenvergabe im Dezember.

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Im Nachgang der Kontroversen um die verschärften Prüfungsmaßnahmen erklärte Bildungsminister Choi Kyo-jin am 22. November 2026 seinen Rücktritt. Auch deutsche Schulen verschärfen den Umgang mit digitalen Täuschungsmöglichkeiten. Das stellt klar, dass bereits das Mitführen eines unerlaubten Hilfsmittels wie eines Smartphones oder einer Smartwatch als versuchter Unterschleif gewertet werden kann.können als unerlaubte Hilfsmittel gelten, wenn sie bei einer Prüfung nicht ausdrücklich zugelassen sind.

Je nach Schwere des Verstoßes drohen eine Bewertung mit der Note 6 beziehungsweise null Punkten und weitere Ordnungsmaßnahmen.