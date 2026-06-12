Südkorea feiert perfekten WM-Start: 2:1-Sieg gegen Tschechien

Südkorea startet mit einem 2:1-Sieg gegen Tschechien in die WM. Hyeon-gyu Oh erzielt den Siegtreffer, nachdem er beim VfB Stuttgart durchgefallen war. Minjae Kim feiert ersten Sieg eines Bayern-Stars.

Südkorea jubelt über den perfekten WM-Start. In Guadalajara gewinnt das Team mit 2:1 gegen Tschechien . Der Mann des Spiels ist ausgerechnet Hyeon-gyu Oh. Der Stürmer erzielt den Siegtreffer in der 80.

Minute, nachdem er vergangenes Jahr wegen einer alten Knieverletzung beim Medizincheck des VfB Stuttgart durchgefallen war. Für ihn ist es die Bestätigung seiner Klasse. Auch Bayern-Profi Minjae Kim erlebt einen gelungenen Auftakt. Für den Verteidiger ist es der erste Sieg eines Bayern-Stars bei diesem Turnier.

Die Freude im koreanischen Lager ist riesig. Die Mannschaft zeigte eine starke Moral, nachdem sie in der 59. Minute durch Ladislav Krejci in Rückstand geraten war. Der Treffer fiel nach einem weiten Einwurf von Vladimir Coufal.

Der VAR überprüfte die Szene, weil Lukas Provod direkt vor dem Torwart stand, und gab den Treffer. Südkorea ließ sich nicht entmutigen. Bereits in der 67. Minute gelang der Ausgleich.

Torhüter Matej Kovar kam aus seinem Tor und rutschte gemeinsam mit Robin Hranac ins Leere. In-beom Hwang nutzte das Chaos und schob ins verwaiste Tor ein. Bei seinem Jubel legte er zunächst den Zeigefinger auf die Lippen und formte dann ein Herzchen in Richtung Kamera. Die Tschechen glaubten in der 77.

Minute an die erneute Führung. Tomas Soucek köpfte eine Freistoß-Flanke aus kurzer Distanz ins Netz. Doch die Fahne ging hoch, der Treffer zählte wegen Abseits nicht. Dann schlug der Joker zu.

Der eingewechselte Hyeon-gyu Oh drückte eine Hereingabe aus fünf Metern über die Linie und sorgte mit seinem Treffer für den 2:1-Sieg Südkoreas. Die Zuschauer im Estadio Guadalajara mit 45.664 Plätzen erlebten eine packende Partie.

Allerdings blieben viele Sitze leer, was überraschte. Die Stimmung war dennoch gut, die La-Ola-Welle rollte mehrfach durch das Stadion. MagentaTV-Experte Jonas Hofmann bemerkte trocken, die Dauerwelle sei noch das Spannendste gewesen. Die koreanischen Fans waren jedoch begeistert.

Ihr Team nimmt bereits zum elften Mal in Folge an einer WM-Endrunde teil. Die Tschechen sind nach 20 Jahren zurück und hatten sich über die Play-offs gegen Irland sowie im Elfmeterschießen gegen Dänemark qualifiziert. Für beide Teams war es das erste WM-Duell überhaupt. In der Anfangsphase sorgte eine Szene abseits des Tores für Aufsehen.

Han-beom Lee wollte Pavel Sulc mit der Hand stoppen und zerriss ihm dabei das Trikot an der Seite. Das Spiel wurde unterbrochen, Sulc musste sich ein neues Jersey anziehen. Die großen Torchancen ließen zunächst auf sich warten. In der 38.

Minute zog Heung-min Son, früher bei Tottenham und inzwischen beim Los Angeles FC, aus 20 Metern ab - der Ball flog über das Tor. Nur eine Minute später verfehlte der Südkorea-Star mit einem Linksschuss aus 17 Metern knapp das Ziel. Zur Pause stand es 0:0. Bei Tschechien standen mit Patrik Schick sowie den Hoffenheimern Vladimir Coufal und Robin Hranac drei Bundesliga-Profis in der Startelf.

Südkorea setzte unter anderem auf Bayern-Verteidiger Minjae Kim und Mainz-Profi Jae-sung Lee. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und taktischer Disziplin. Südkorea zeigte sich geduldig und nutzte die Fehler des Gegners eiskalt aus. Der Sieg ist ein starkes Signal für die weiteren Gruppenspiele.

Trainer Jürgen Klinsmann, der die Mannschaft seit einiger Zeit betreut, zeigte sich zufrieden mit der Leistung. Das Team habe eine großartige Moral bewiesen. Für Hyeon-gyu Oh war es der wichtigste Treffer seiner Karriere. Er hatte in der vergangenen Saison mit Verletzungen zu kämpfen und fand keinen neuen Verein nach dem geplatzten Wechsel zu Stuttgart.

Nun holte er sich auf der ganz großen Bühne zurück, was ihm zusteht. Die Fans feierten ihn als Helden. Das koreanische Nationalteam kann mit diesem Erfolg selbstbewusst in die nächsten Aufgaben gehen. Das nächste Spiel findet gegen Mexiko statt, den weiteren Sieger des ersten Spieltags.

Mexiko hatte das Eröffnungsspiel der Gruppe A mit 2:0 gegen Südafrika gewonnen. Somit ist die Gruppe A bereits nach dem ersten Spieltag spannend. Südkorea wird versuchen, den Schwung mitzunehmen und den nächsten Schritt in Richtung Achtelfinale zu machen





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