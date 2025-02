Südkorea: U-A-Fall aus den 60er Jahren wird neu aufgerollt

Vor 60 Jahren wurde eine Südkoreanerin wegen Selbstverteidigung gegen einen Angreifer verurteilt, nachdem sie ihm ein Stück seiner Zunge abgerissen hatte. Das Gericht sprach von schwerer Körperverletzung, nicht von Sexualdelikt. Nach jahrelangem Kampf will sie nun Gerechtigkeit finden und das Urteil anfechten.

Vor 60 Jahren wurde die Südkorea nerin Choi Mal-ja in ihrem Haus überfallen. Ein 21-jähriger Mann soll versucht haben, die 18-Jährige zu vergewaltigen. Choi wehrte sich und biss dem Angreifer ein Stück seiner Zunge ab. Beide wurden verurteilt: Der Angreifer erhielt eine sechsmonatige Bewährungsstrafe, während Choi eine zehnmonatige Bewährungsstrafe erhielt. Das Gericht sprach von schwerer Körperverletzung, nicht von Sexualdelikt, und berücksichtigte Choi's Notwehrargumente nicht.

Die Situation wurde noch schlimmer, als Choi später erfuhr, dass ihr Vater fast alle Familienersparnisse für einen Ausgleich mit der Familie des Täters ausgegeben hatte, um die Strafe zu mildern. Das Gericht hatte sogar vorgeschlagen, die Täterin und das Opfer zu verheiraten.Choi akzeptierte damals das Urteil, erinnerte sich aber später an ihre Erfahrungen während eines Kurses zum Thema „Sex, Liebe und Gesellschaft“ an der Korea Communications University. Im Jahr 2018 wandte sie sich an die Korea Women's Hotline und bat um Hilfe. Die #MeToo-Bewegung inspirierte sie, das Urteil anzufechten. Seit 2020 kämpft sie nun gegen das Urteil an, um Gerechtigkeit zu finden.Nach einem Rückschlag hat Choi endlich Erfolg: Das Strafverfahren wird neu aufgerollt. Das Oberste Gericht in Busan gab dieser Woche einem entsprechenden Antrag statt





Südkorea Vergewaltigung Rechtsfall Gerechtigkeit #Metoo

