Südkorea hat die chinesische KI-App DeepSeek vorübergehend verboten, da die Kommission für den Schutz personenbezogener Daten (PIPC) Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes hat. Die App darf erst wieder verwendet werden, wenn sie den südkoreanischen Datenschutzgesetzen entspricht. China betont, dass es seine Firmen anweist, im Ausland die dortigen Gesetze einzuhalten, und appelliert an die Länder, die „Politisierung von Wirtschafts-, Handels- und technologischen Fragen“ zu vermeiden. In Deutschland gibt es ebenfalls große Sicherheitsbedenken hinsichtlich der App, insbesondere bezüglich der Speicherung von Nutzerdaten, der Manipulierbarkeit für kriminelle Zwecke und des Zugangs des chinesischen Spionage- und Überwachungsapparats.

Die Angst vor künstlicher Intelligenz (KI) ist groß. Ein beliebtes KI-Produkt ist nun auch in Korea verboten. Auch Deutschland hat große Sicherheit sbedenken. Südkorea hat die chinesische KI-App DeepSeek vorübergehend verboten. Die Kommission für den Schutz personenbezogener Daten (PIPC) begründete diese Entscheidung mit datenschutzrechtlichen Bedenken.

Der Dienst der App werde erst wieder aufgenommen, sobald Verbesserungen im Einklang mit südkoreanischen Datenschutzgesetzen unternommen worden seien. Laut PIPC arbeitet DeepSeek derzeit aktiv mit der Datenschutzbehörde zusammen. Chinas Außenamt erklärte, die Regierung weise chinesische Firmen stets an, sich im Ausland streng an die dort geltenden Gesetze zu halten, sagte Sprecher Guo Jiakun in Peking. China hoffe außerdem, dass die Länder eine „Politisierung von Wirtschafts-, Handels- und technologischen Fragen“ vermieden, sagte er.





