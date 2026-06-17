Südkoreanische Fußballnationalmannschaft boykottiert Medien nach Spott über Kapitän

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat einen Medienboykott eingeleitet, nachdem Journalisten über ihren Kapitän Heung-Min Son gelacht haben. Der Grund für den Streit war die Militärdienst-Befreiung von Son.

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat einen Medienboykott nach Spott über ihren Kapitän Heung-Min Son eingeleitet. Der Grund für den Streit war, dass Journalisten über die Militärdienst-Befreiung von Son gelacht haben.

Der Spieler war 2018 nach dem Goldmedaillengewinn bei den Asienspielen von der Pflicht befreit worden und hatte stattdessen nur eine dreiwöchige Grundausbildung absolviert. In Südkorea gilt für alle körperlich fähigen Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren eine strikte Wehrpflicht von bis zu zwei Jahren, da sich das Land formal im Kriegszustand mit Nordkorea befindet. Der südkoreanische Fußballverband kritisierte die "unangemessenen Äußerungen" und sprach von einem "großen Schock und Enttäuschung" in der Mannschaft.

Der Verband rief Reporter zu mehr Rücksicht auf und warnte vor ähnlichen Vorfällen. Der Boykott wurde von den südkoreanischen Medien nicht bestätigt, aber die FIFA wurde um eine Stellungnahme gebeten. Heung-Min Son spielt aktuell für Los Angeles FC in der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS)





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