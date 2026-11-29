Südkoreas Aktienmarkt vor ungewissem 2027: KI-Rally bricht drastisch ein

Südkoreanische Aktien blicken auf ein herausforderndes Jahr 2027: Rekordabflüsse ausländischer Gelder in Höhe von 154 Milliarden $ und das schwindende Vertrauen in Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz haben die diesjährige Rekordrally zu weiten Teilen zunichtegemacht.

, der bis Ende Juni um bis zu 116 % in die Höhe geschossen war, hat sein Jahresplus inzwischen auf nur noch 17 % zusammengeschmolzen – eine der dramatischsten Trendwenden an den großen Aktienmärkten der letzten Jahrzehnte. Seit dem Rekordschlussstand im Juni haben die Papiere von Samsung Electronics rund die Hälfte ihres Werts eingebüßt, während die Aktie von SK Hynix um rund 62 % von ihrem Höchststand einbrach.

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Die massive Nutzung von gehebelten Exchange Traded Funds und Wertpapierkrediten durch Privatanleger hat die Talfahrt zusätzlich verschärft: Angesichts anhaltender Verkäufe durch ausländische Investoren mussten spekulative Positionen zusehends liquidiert werden. Die sprunghaft gestiegene Volatilität löste in diesem Jahr eine beispiellose Zahl von Handelsaussetzungen aus. Dies hält etliche Anleger davon ab, ihr Engagement an den südkoreanischen Aktienmärkten wieder aufzubauen. Gleichwohl haben sich die Gewinnerwartungen der Unternehmen weiter verbessert.