Südkoreas Fußballnationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft: Ein Interview mit Castrop

Castrop, ein Spieler der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft, spricht über die bevorstehende Weltmeisterschaft, die Gruppenphase und das mögliche Duell mit Deutschland.

Wie schätzen Sie die Gruppe mit Gastgeber Mexiko, Südafrika und Tschechien ein, was ist da für Südkorea möglich? Bei einer Weltmeisterschaft gibt es keine einfachen Spiele.

Jedes Team, das hier dabei ist, hat sich die Teilnahme verdient und bringt große Qualität mit - so auch wir mit Südkorea. Die Gruppe wird eine echte Herausforderung, aber unser klares Ziel ist es, die nächste Runde zu erreichen. Entscheidend wird sein, direkt im ersten Spiel gegen Tschechien erfolgreich zu starten. Für mich persönlich ist es die erste Weltmeisterschaft und gleichzeitig mein erstes großes internationales Turnier - dementsprechend groß sind meine Motivation und meine Vorfreude.

Ich will meine Bestleistung auf den Platz bringen und alles trotzdem genießen. Wir alle im Team brennen darauf, der Welt zu zeigen, was für einen Fußball wir spielen können. Wir wollen unser Land mit Stolz vertreten und uns auf dieser großen Bühne bestmöglich präsentieren. Ich habe mich mittlerweile sehr gut im Team eingelebt und fühle mich hier richtig wohl.

Für mich geht es jetzt darum, im Training hart zu arbeiten, jeden Tag alles zu geben und den positiven Flow aus der Bundesliga auch mit zur Nationalmannschaft zu nehmen. Im Vordergrund steht ganz klar der Erfolg der Mannschaft. Natürlich möchte ich meinen Teil dazu beitragen und dem Team bestmöglich helfen. Auf welcher Position ich spiele, ist für mich dabei zweitrangig.

Ich sehe es eher als große Stärke, flexibel auf mehreren Positionen einsetzbar zu sein. Der Trainer weiß am besten, wo ich der Mannschaft am meisten helfen und den größten Mehrwert liefern kann. Ein Duell mit Deutschland wäre für mich persönlich etwas ganz Besonderes und darauf würde ich mich sehr freuen. Sportlich wäre es aber definitiv eine große Herausforderung.

Deutschland verfügt wie immer über eine enorm starke Mannschaft. Aber vielleicht könnten wir ja dann das Ergebnis von 2018 wiederholen. Jedes Mal, wenn ich dort war, habe ich unglaublich viel dazugelernt. Gleichzeitig hat mir meine Mutter die koreanische Kultur, die Traditionen und die Werte schon von klein auf sehr nahegebracht.

Ich war außerdem schon oft in Südkorea, deshalb war mir vieles bereits vertraut. Ich denke, dass ich mich insgesamt sehr gut eingelebt habe - sowohl kulturell als auch innerhalb der Mannschaft





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