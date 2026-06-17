Südkoreas Nationalmannschaft: Training mit Drohne ausgespäht worden sein

Ein Vorfall ereignete sich während des Trainings der südkoreanischen Nationalmannschaft vor dem wichtigen Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Mexiko. Laut südkoreanischen Medienberichten wurde das Training mit einer Drohne ausgespäht.

Vor dem wichtigen Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Mexiko soll das Training der südkorea nischen Nationalmannschaft mit einer Drohne ausgespäht worden sein. Nach südkorea nischen Medienberichten tauchte das Fluggerät über dem Trainingsgelände nahe Guadalajara auf, als sich die Spieler um Ex-Tottenham-Star Heung-Min Son auf die Einheit vorbereiteten.

Demnach hatten zwei unbekannte Männer die Drohne von einem nahegelegenen Wohngebiet aus gestartet. Entdeckt wurde das Fluggerät von einem südkoreanischen Sicherheitsmitarbeiter. Ein für die Sicherheit des Teamquartiers zuständiger Angehöriger des mexikanischen Militärs störte anschließend das Signal und brachte die Drohne zum Absturz. Doch die mutmaßlichen Täter sollen schneller gewesen sein als die Sicherheitskräfte.

Nach Berichten vom Trainingsgelände sammelten sie die abgestürzte Drohne ein und flüchteten. Die Videoabteilung der südkoreanischen Mannschaft soll die Flucht sogar gefilmt haben. Große taktische Geheimnisse sollen nicht verraten worden sein. Der Vorfall ereignete sich laut den Berichten während des Aufwärmprogramms, noch bevor die eigentliche Taktikeinheit begonnen hatte.

Der südkoreanische Verband informierte die FIFA umgehend über den Vorfall. Auch die mexikanische Polizei soll Ermittlungen aufgenommen haben. Für Südkorea kommt die Aufregung kurz vor dem Kracher gegen Mexiko denkbar ungelegen. Für beide Mannschaften könnte es im kommenden Spiel bereits um den Gruppensieg gehen.

Südkorea schlug im ersten Gruppenspiel Tschechien mit 2:1. Der eingewechselte Hyeon-gyu Oh drehte in der 81. Minute durch seinen Siegtreffer das Spiel. Gastgeber Mexiko gewann das Auftaktspiel des Turniers gegen Südafrika mit 2:0





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