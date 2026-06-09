Südkoreas Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 1,8 Prozent

Südkoreas Wirtschaft hat im ersten Quartal um 1,8 Prozent gewachsen, was das stärkste Quartalswachstum seit fünfeinhalb Jahren darstellt. Das Bruttoinlandsprodukt des Landes ist um 0,1 Prozentpunkte höher als in einer Vorabschätzung im April angegeben.

Südkorea s Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 1,8 Prozent, was das stärkste Quartalswachstum seit fünfeinhalb Jahren darstellt. Das Bruttoinlandsprodukt des ostasiatischen Landes ist um 0,1 Prozentpunkte höher als in einer Vorabschätzung im April angegeben.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das BIP um 3,8 Prozent gestiegen. Die koreanische Zentralbank hat ihre Prognose für das laufende Jahr angehoben und geht von einem Wachstum von 2,6 Prozent aus. Die südkoreanische Volkswirtschaft kann derzeit der Konfliktlage in Nahost und der daraus resultierenden Energiekrise trotzen, da sie stark auf Öllieferungen über die Straße von Hormus angewiesen ist.

Südkorea ist einer der wichtigsten Produzenten von Computerchips weltweit und kann somit die Nachfrage nach diesen wichtigen Komponenten für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz bedienen. Die Nachfrage nach Computer- und Speicherchips ist in den letzten Jahren stark gestiegen, was zu einem Anstieg der Produktion und des Wachstums in der südkoreanischen Wirtschaft geführt hat





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