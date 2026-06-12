Hyeon-gyu Oh erzielt den Siegtreffer für Südkorea bei der WM, nachdem sein Wechsel zum VfB Stuttgart im Vorjahr am Medizincheck scheiterte. Die Hintergründe und aktuelle Entwicklung.

Hyeon-gyu Oh, der 25-jährige südkorea nische Stürmer, hat sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft als Matchwinner für sein Team ins Rampenlicht gespielt. Vor einem Jahr stand er kurz vor einem Wechsel in die Bundesliga zum VfB Stuttgart, doch der Transfer platzte nach dem Medizincheck .

Grund dafür waren Bedenken der Stuttgarter Ärzte bezüglich einer früheren Kreuzbandverletzung, die Oh vor über zehn Jahren erlitten hatte. Obwohl er seither keine offiziellen Probleme mehr hatte und in Belgien bei KRC Genk überzeugte, wurde das Knie als Risiko eingestuft. Der Wechsel scheiterte trotz einer angedachten Ablöse von über 25 Millionen Euro. Mittlerweile spielt Oh für Besiktas Istanbul in der Türkei, wo er für 14 Millionen Euro verpflichtet wurde.

Bei der WM kam er in der 69. Minute für den Weltstar Heung-min Son ins Spiel und verwandelte nur elf Minuten später eine Hereingabe von In-Beom Hwang zum entscheidenden 2:1-Siegtreffer. Obwohl er nicht zum Player of the Match gewählt wurde - diese Auszeichnung ging an Hwang, der beide Tore vorbereitet hatte - war Oh der unbestrittene Held auf dem Platz.

Der tschechische Nationaltrainer Miroslav Koubek lobte die Leistung seiner Mannschaft, bemerkte aber, dass ohne einige Fehler ein besseres Ergebnis möglich gewesen wäre. Er sagte: "Wir haben sehr gut gespielt, es hätte ein Unentschieden geben können, und wir hätten auch gewinnen können.

" Die Geschichte von Oh zeigt, wie Verletzungsrisiken im Profifußball Karrieren beeinflussen können, und gleichzeitig, wie Spieler Rückschläge überwinden. Nach dem geplatzten Stuttgart-Wechsel bewies er seine Klasse in der Türkei und nun auf der größten Bühne. Sein Siegtor bei der WM unterstreicht seine Kaltschnäuzigkeit und seinen Wert für die südkoreanische Nationalmannschaft. Der Fall wirft auch Fragen zu Medizinchecks und der Bewertung von Verletzungsrisiken auf, da Oh seit der alten Verletzung regelmäßig ohne Beschwerden spielte.

Kontrastierend dazu zeigt die Leistung von In-Beom Hwang, wie kombinierte Spielmacherleistungen Spiele entscheiden können. Die Aussage von Trainer Koubek reflektiert die oft engen Grenzen zwischen Sieg und Unentschieden im internationalen Fußball





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