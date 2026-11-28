Die Demokratische Fortschrittspartei sichert sich die Kontrolle über weitere Lokalregierungen. Dem Präsidenten stärkt das den Rücken. Die Hauptstadt Taipeh bleibt aber in der Hand der Opposition.

Eine Person steckt einen Stimmzettel in die Wahlurne: Neben den Kommunalwahlen wurde ein Referendum zur Atomenergiepolitik abgehalten. Taiwans Regierungspartei hat bei den mit Spannung erwarteten Kommunalwahlen etwas Boden gut gemacht, jedoch einen symbolisch wichtigen Sieg in der Hauptstadt Taipeh verpasst.

Bei der eng vom mächtigen Nachbarnbeobachteten Abstimmung brachte die Demokratische Fortschrittspartei mindestens 9 der 22 Lokalregierungen und damit 4 mehr als bei der Wahl 2022 unter ihre Kontrolle, wie lokale Medien berichteten und Zwischenstände der zentralen Wahlkommission zeigten. Die größte Oppositionspartei Kuomintang gewann die Wahlen zu mindestens elf Lokalregierungen und damit weniger als zuvor. Dadurch konnte die DPP der Zentralregierung von Präsident Lai Ching-te vor der 2028 anstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahl etwas den Rücken stärken.

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Besonders der Wahlkampf in Taipeh stand diesmal im Fokus. Der Versuch der DPP, den Bürgermeisterposten nach fast 30 Jahren zurückzugewinnen, scheiterte allerdings. Am Samstagabend gestand der von China sanktionierter Politiker Puma Shen, auch bekannt als Shen Po-yang, seine Niederlage gegen Chiang Wan-an von der KMT ein.