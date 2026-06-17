Südtirolfest und Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen begeistern tausende Besucher

Zwei Großveranstaltungen lockten am Wochenende nach Bad Wörishofen: das Südtirolfest mit südtiroler Spezialitäten und Handwerk sowie der Kunsthandwerkermarkt mit modernen und traditionellen Kunstwerken. Eine gelungene Kombination, die für jeden etwas bot.

Am vergangenen Wochenende lockten in Bad Wörishofen gleich zwei große Veranstaltung en zahlreiche Besucher an: das traditionelle Südtirolfest und der Kunsthandwerkermarkt . Beide Events boten ein abwechslungsreiches Programm, das für jeden Geschmack etwas bereithielt.

Das Südtirolfest stand ganz im Zeichen der südtiroler Kultur und Kulinarik. Die Besucher konnten sich an traditioneller Volksmusik erfreuen und typische Köstlichkeiten wie Speck, Schlutzkrapfen und Äpfel probieren. Zahlreiche Stände präsentierten handwerkliche Erzeugnisse aus der Region, von geschnitzten Figuren bis zu handgewebten Textilien. Besonders beliebt waren die Live-Vorführungen der Handwerker, die ihr Können unter Beweis stellten.

Gleichzeitig fand auf dem benachbarten Platz der Kunsthandwerkermarkt statt, der ein breites Spektrum an kreativen Arbeiten zeigte. Hier fanden Kunstliebhaber von Keramik über Schmuck bis zu Metallarbeiten alles, was das Herz begehrt. Viele Künstler waren persönlich anwesend und gaben Auskunft über ihre Arbeit. Die Verbindung der beiden Veranstaltungen erwies sich als gelungen, da sie Synergien schufen und das Angebot für die Besucher deutlich erweiterten.

Die Atmosphäre war festlich und entspannt zugleich, gefördert durch das sonnige Wetter und die liebevolle Gestaltung der Veranstaltungsfläche. Familien nutzten die Gelegenheit für einen Ausflug, während Jugendliche von der modernen Kunst angezogen wurden. Die Organisatoren zeigten sich äußerst zufrieden mit dem Besucherandrang und dem positiven Feedback. Beide Events haben mittlerweile einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Region und ziehen year for year tausende Gäste an.

Das Gelingen der Feste unterstreicht die Bedeutung von kulturellen und handwerklichen Veranstaltungen für den Tourismus und die lokale Gemeinschaft. Die Mischung aus Tradition und Moderne, aus Kulinarik und Kunst sorgte für ein rundum gelungenes Wochenende in Bad Wörishofen





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bad Wörishofen Südtirolfest Kunsthandwerkermarkt Veranstaltung Kultur Handwerk Kunst Tourismus Regional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die unglaubliche Afrika-Mission des Baris Palta aus Bad WörishofenEin geheimnisvolles kenianisches Dorf heißt jetzt „Barcelona“ – und mittendrin ein Mann aus Bad Wörishofen. Wie ein Zufall zu einem Jahrzehnt tatkräftiger Afrika-Hilfe führte.

Read more »

Fernsehstar fordert in Bad Wörishofen: „Frauen in der Mitte des Lebens mehr berücksichtigen“Schwarzwaldklinik, Traumhotel, jetzt „Zürich-Krimi“: Christian Kohlund hat in seiner Karriere viel erlebt. Im Gespräch blickt er auf seine größten Rollen zurück.

Read more »

Bereit für die Hitzewelle – Bad Wörishofen bald mit kostenlosen Brunnen?Einheimische und Gäste sollen von kostenfrei zugänglichem Trinkwasser profitieren. Stadt soll Standorte und Fördermöglichkeiten prüfen.

Read more »

Weltweit einmaliger Traktor steht in Bad WörishofenTraktorenausstellung in Bad Wörishofen begeistert mit einem ganz besonderen Gefährt, von dem es kein anderes gibt.

Read more »