Zwei Tage lang hat der Innovationsbeirat Sachsen in Chemnitz über die Zukunft der Industrieregion beraten. Wirtschaftsweise Veronika Grimm benannte auch deutlich die Bremsklötze.

Zwei Tage lang hat der Innovationsbeirat Sachsen in Chemnitz über die Zukunft der Industrieregion beraten. Wirtschaftsweise Veronika Grimm benannte auch deutlich die Bremsklötze. Stephan Schwarz, Doktorand der Elektro- und Informationstechnik, schreibt seine Dissertation derzeit zu neuen Algorithmen zur Verbesserung nutzbarer Robotertechnik, die für innovative Industrieentwicklungen wichtig sein können.

Er zeigte am Rande der Beiratstagung, was neue Technik alles möglich macht. Wenn in Sachsen über industrielle Stärke gesprochen wird, führt an Südwestsachsen kein Weg vorbei. Automobilbau, Maschinenbau, Textilindustrie und ein hoch spezialisierter Mittelstand prägen die Region seit Jahrzehnten. Doch gerade diese traditionellen Stützen stehen im Strukturwandel massiv unter Druck.

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Wie der Umbruch gelingen kann, ohne ganze Wertschöpfungsketten zu verlieren, stand zwei Tage lang im Mittelpunkt der zwölften Sitzung des 2019 initiierten Innovationsbeirates Sachsen in Chemnitz. Zum Abschluss der Beratungen an der Technischen Universität Chemnitz zogen die Beiratsvorsitzende Prof. Dr. Veronika Grimm, Infrastrukturministerin Regina Kraushaar und Ministerpräsident Michael Kretschmer eine durchaus selbstbewusste, zugleich aber nüchterne Bilanz.