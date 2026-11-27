Sue (84) muss im Rentenalter weiterarbeiten, um die medizinischen Schulden ihres verstorbenen Mannes zu begleichen
Nach Jahrzehnten der Pflege musste Sue im hohen Alter weiterarbeiten, um die medizinischen Schulden ihres verstorbenen Mannes zu begleichen. Eine Spendenaktion ermöglichte der 84-Jährigen schließlich den Ruhestand.
Nach Jahrzehnten der Pflege musste Sue im hohen Alter weiterarbeiten, um die medizinischen Schulden ihres verstorbenen Mannes zu begleichen. Eine Spendenaktion ermöglichte der 84-Jährigen schließlich den Ruhestand.
Sue Webb aus Arkansas pflegte ihren Mann Gene bis zu seinem Tod im Jahr 2017.
„Wir waren 50 Jahre verheiratet. Er war gleichzeitig anDie Seniorin ging vorzeitig in den Ruhestand, um bis zu seinem Tod die Hauptbetreuungsperson ihres Mannes zu werden. Nach seinem Tod blieb Sue mit den Rechnungen und ohne eigene finanzielle Rücklagen zurück. Deshalb musste sie ihre Arbeit beim US Department of Veterans Affairs wieder aufnehmen.
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