Sue Bird spricht nach Trennung von Megan Rapinoe: "Ohne Megan wäre ich nicht die, die ich bin"

Die ehemalige Basketballspielerin Sue Bird blickt nach dem Ende ihrer zehnjährigen Beziehung zur Fußballlegende Megan Rapinoe zurück. In einem Interview erklärt sie, wie sich die Beziehung entwickelte, warum sie sich trotz ursprünglicher Pläne für eine gemeinsame Zukunft trennten und was sie aus der Zeit mitnimmt.

Sie zählten zu den erfolgreichsten Sport ler-Paaren der Welt: Ex- Fußball erin Megan Rapinoe (40) und Ex- Basketball erin Sue Bird (43). Nach zehn gemeinsamen Jahren trennte sich das Paar im April.

Nach dem Liebes-Aus spricht Bird in einem Interview darüber, wie die Beziehung endete und was sie aus ihr mitnimmt. Die ehemalige WNBA-Star erklärt: "Wir hatten definitiv vor, für immer zusammen zu sein.

" Aber: "Es ist wie mit allem. Man entwickelt sich weiter, verändert sich, fängt an, darüber in der Beziehung zu sprechen, und irgendwann haben wir einfach gemerkt, dass es vielleicht nicht mehr funktioniert.

" Rückblickend lernten sich die Athletinnen während der Olympischen Spiele 2016 kennen. Nach Rapinoes Titelgewinn 2012 schaffte sie es mit dem US-Team damals ins Viertelfinale, Bird dagegen holte nach 2004, 2008 und 2012 mit dem Team USA auch in Rio 2016 Gold. Nach den Spielen begannen die Sportlerinnen, sich intensiver kennenzulernen, 2017 wurde die Beziehung offiziell. Dieser Schritt war besonders wichtig für die damals noch aktive Basketballerin.

Bird gesteht: "Ich habe mich aktiv versteckt. Es geht nicht nur darum, mit wem man zusammen ist. Man versteckt so viel mehr.

" Die Liebe zwischen Bird und Rapinoe schien sich auch auf die Familie zu übertragen. Bird, die neben fünf olympischen Goldmedaillen auch vier WM-Titel gewann, gibt zu, dass sich sogar ihre beiden Nichten ein Leben ohne die Fußballerin nicht vorstellen können, und erklärt jetzt aber: "Sie können sie jederzeit anrufen, und sie ist immer für sie da.

" Obwohl die Liebe nach zehn Jahren zerbrach, dankt Bird, die ihre erfolgreiche Karriere 2022 unter Tränen beendete, ihrer Ex-Partnerin und sagt: "Ohne Megan wäre ich nicht die, die ich bin. Aber jetzt, wo es vorbei ist, kann ich diese Art von neuer, reiferer, geheilter Version von mir selbst mit in die Welt nehmen. Es ist aufregend, es ist beängstigend, es ist alles zusammen.





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