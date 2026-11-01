Suki Waterhouse und Robert Pattinson: Keine Heirat, doch neue Heimat in London

Suki Waterhouse und Robert Pattinson heiraten nicht. Das Paar plant 2027 den Umzug nach West-London, um eine feste Heimat für ihre Tochter zu finden.

Suki Waterhouse trägt seit nahezu drei Jahren einen Verlobungsring, doch die geplante Traumhochzeit mit Robert Pattinson steht bisher noch aus. Im Dezember 2023 wurde die 34-jährige Sängerin in London erstmals mit einem auffälligen Diamantring fotografiert, woraufhin Meldungen über einen Heiratsantrag des 40-jährigen Schauspielers aufkamen. Inzwischen sind die beiden Eltern einer zweijährigen Tochter, haben sich jedoch gegen eine standesamtliche oder kirchliche Trauung entschieden. Das Hollywood-Paar hat in einem Interview deutlich gemacht, dass es vorerst keine formelle Eheschließung geben wird.

Keine kleine Trauung, nur große Events

Waterhouse erläuterte in einem Gespräch mit dem Sunday Times Style Magazine, dass das Paar keine heimliche oder kleine Zeremonie plant. Für sie käme nur eine Variante in Frage, bei der alles beim Alten bleibt oder ein großes Fest gefeiert wird. Sie erklärte, dass es nur zwei Extreme gäbe: Entweder gar nichts oder eine riesige Party, bei der ordentlich gefeiert wird. Eine stille Hochzeit im engsten Kreis scheidet für sie aus, da sie das Konzept der Trauung nur im Rahmen einer umfangreichen celebration verstehen kann.

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Gerüchte und geheime Hochzeiten

Immer wieder kursierten in den sozialen Medien und in den Nachrichten Gerüchte, das Paar habe bereits heimlich das Jawort gegeben. Diese Spekulationen wurden teilweise noch durch Kommentare Dritter angeheizt. So bezeichnete die Schauspielerin Sharon Stone, 68 Jahre alt, Robert Pattinson im Januar 2025 während einer Veranstaltung der American Heart Association öffentlich als den Ehemann von Suki Waterhouse. Trotz dieser Äußerungen blieben die beiden ihren Weg der Diskretion treu.

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Rückkehr in die Heimat London

Obwohl eine Eheschließung aktuell nicht auf der Agenda steht, planen Waterhouse und Pattinson einen wichtigen Lebensabschnitt. Sie streben an, 2027 ein festes Zuhause in Westlondon zu beziehen. Bisher lebten die Eltern ihrer Tochter abwechselnd in Mietwohnungen und verschiedenen Hotels, was keinen dauerhaften Halt bot. Für ihre zweijährige Tochter haben sie bereits einen Schulplatz in diesem Stadtteil beantragt, um ihr eine stabile Umgebung zu ermöglichen.

Privatleben und familiäre Wurzeln

Der geplante Umzug markiert für beide Partner eine Rückkehr in ihre jeweiligen Heimatregionen. Suki Waterhouse wuchs im Londoner Stadtteil Chiswick auf, während Robert Pattinson in dem benachbarten Bezirk Barnes aufgewachsen ist. Seit 2018 sind die beiden ein Paar, machten ihre Beziehung jedoch erst vier Jahre später, im Jahr 2022, der Öffentlichkeit bekannt. Dieses Vorgehen zeigt, wie sorgsam sie ihren privaten Bereich vor der Presse abschotten. Waterhouse reist aktuell als Sängerin um die Welt, wobei ihre kleine Tochter sie im Tourbus begleitet. Sollte das Paar eines Tages doch heiraten, wird dies laut eigenen Aussagen eine massive Veranstaltung werden, die nicht im kleinen Rahmen stattfinden wird.