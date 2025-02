Sulaiman A. vor Gericht: Der Prozess zum Tod von Polizist Rouven Laur beginnt

Der Prozess gegen Sulaiman A., der 2024 einen Polizisten auf dem Mannheimer Marktplatz ermordete, hat begonnen. Der Angeklagte wird vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart von Staatsanwaltschaft und Verteidigung verhandelt. Neben der Anklage wegen Mordes steht auch eine Anklage wegen versuchter Tötung im Raum. Das Gericht wird sich mit der Beweggründe des Angeklagten und den Umständen des Anschlags befassen.

Am 31. Mai 2024 ereignete sich auf dem Mannheim er Marktplatz ein brutaler Messerangriff , der landesweit Entsetzen auslöste. Sulaiman A., ein 29-jähriger Afghanistan-Flüchtling, attackierte fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) sowie einen Polizist en. Der 29-jährige Polizist Rouven Laur erlag seinen Verletzungen wenige Tage später. Der Prozess gegen Sulaiman A. begann am 13. Februar 2025 in Stuttgart .

Im streng gesicherten Saal 1 des Oberlandesgerichts in Stuttgart-Stammheim saß der Angeklagte Sulaiman A. mit verhülltem Gesicht. Petra Laur, die Mutter des getöteten Polizisten, erschien an dem ersten Verhandlungstag begleitet von seinen beiden Schwestern, Fee und Eve. Weitere Opfer des Messerangriffs sowie Michael Stürzenberger, Mitglied des BPE-Vorstands, fungieren als Nebenkläger. Während der Verlesung der Anklage, bei der Sulaiman A. ruhig und zurückhaltend blieb, stellte der Richter die Frage nach dem Grund für das Strafverfahren, da die Beweislage eindeutig schien. Laut Staatsanwaltschaft führte Sulaiman A. aufgrund der Taliban-Herrschaft in Afghanistan zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Ideologie und dem Islam. Über Telegram-Kanäle kam er Anfang Mai 2024 zu dem Entschluss, Ungläubige in Deutschland zu töten. Sein Ziel waren die Mitglieder von PAX Europa. Am 31. Mai 2024 fuhr Sulaiman A. mit einem 18 Zentimeter langen Jagdmesser und weiteren Waffen auf den Mannheimer Marktplatz. Er beobachtete den Aufbau des Infostandes von PAX Europa und wählte Michael Stürzenberger als erstes Ziel aus. Als zwei Mitglieder von PAX ihm zur Hilfe eilten, attackierte er sie und wendete sich dann erneut Stürzenberger zu. Er stach in Richtung Hals und Kopf. Beide wurden zu Boden gerissen. Zwei weitere Helfer fixierten den Angeklagten, während sich die Polizeibeamten näherten. Als der Polizist Sulaiman A. den Rücken zuwendet, befreite er sich aus dem Griff der Helfer und traf den Beamten ins rechte Schulterblatt und am linken Ohr. Daraufhin schoss ein anderer Polizist Sulaiman A. nieder. Rouven Laur erlag zwei Tage später seinen Verletzungen.





