Sullivan-Doppelmole: Senator klagt über Wahlbetrug-Vorwürfe in Alaska

US-Senator Dan Sullivan klagt über einen namensgleichen Konkurrenten auf dem Stimmzettel. Justizprüfungen und Donald Trumps Vorwürfe sorgen für Verwirrung in Alaska.

US-Senator Dan Sullivan aus Alaska sieht sich mitten im Wahlkampf vor einem unvorhergesehenen politischen Dilemma. Der 61-jährige Republikaner tritt bei den anstehenden Midterm-Wahlen um einen dritten Sitz im Senat an. Auf seinen Stimmzetteln erscheint jedoch ein weiterer Kandidat mit dem fast identischen Namen Daniel J. Sullivan Jr. Dieser pensionierte Grundschullehrer läuft als Unabhängiger ohne parteipolitische Zugehörigkeit. Die Ähnlichkeit der Namen hat dazu geführt, dass zahlreiche Wähler möglicherweise den falschen Kandidaten ankreuzen, was die Glaubwürdigkeit des Wahlsystems in Frage stellt.

Senator wirft Demokraten Manipulation vor

Dan S. Sullivan äußerte sich in einem öffentlichen Statement am Dienstag äußerst besorgt über die Situation. Er bezeichnete den zweiten Kandidaten als Lockvogel, der bewusst eingesetzt wird, um Wähler zu verwirren. Für ihn ist diese Konstellation respektlos gegenüber den Bürgern Alaskas. Sullivan geht nicht von einem harmlosen Zufall aus. Stattdessen wirft er der Demokratischen Partei vor, gezielt den zweiten Sullivan ins Rennen geschickt zu haben. Ziel dieser Strategie sei es, die konservative Basis zu desorientieren und Stimmen durch Verwirrung auf dem Wahlzettel zu verlieren. Diese Anschuldigung hat die Spannungen im Wahlkampf bereits deutlich verschärft.

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Donald Trump spricht von Wahlfälschung

Präsident Donald Trump hat die Kontroverse weiter angeheizt. Auf seiner Plattform Truth Social postete er, dass der falsche Kandidat Daniel J. Sullivan Jr. (mit Schreibfehler in seinem Post) plötzlich verschwunden sei. Trump behauptete, niemand könne den Kandidaten finden. Er spekulierte dann, dass korrupte Anwälte der Demokraten diesen Sullivan entführt hätten. Auf der Nachrichtensendung Fox & Friends verschärfte Trump seine Vorwürfe weiter. Er nannte die Situation totalen Betrug und eine Straftat. Diese rhetorische Aufschlüsselung dient dazu, die Wähler gegen das demokratische Lager zu mobilisieren. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass es keine Beweise für eine Entführung gibt.

Justiz ermittelt wegen möglicher Straftaten

Die Federal Election Commission und das Justizministerium der USA haben die Angelegenheit offiziell aufgenommen. Es läuft eine strafrechtliche Untersuchung. Der Fokus liegt darauf, wie Daniel J. Sullivan Jr. überhaupt als Kandidat zugelassen wurde. Bundesstaatsanwalt Michael Heyman aus Alaska bestätigte, dass ermittelt wird, wie und warum der pensionierte Lehrer seine Kandidatur startete. Die Ermittler verschicken derzeit sogenannte Target Letters. Damit werden Personen aufgefordert, Beweismittel zu sichern. Rund 20 dieser Schreiben wurden bereits versandt. Die genaue Anzahl der Target Letters ist öffentlich nicht bekannt.

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Demokraten drehen an den Vorwürfen

Nach Berichten der New York Times sollen Personen aus dem Umfeld der demokratischen Senatskandidatin Mary Peltola mit der Rekrutierung des zweiten Sullivan betraut worden sein. Diese Informationen wurden von mehreren Medien bestätigt. Mary Peltola selbst bestreitet jegliche Beteiligung an diesem Prozess. Auch Daniel J. Sullivan Jr. hat jede Abstimmung oder Koordinierung mit dem Wahlkampfteam von Peltola bestritten. Die Rechtslage bleibt vorerst unklar, da noch keine Anklagen erhoben wurden. Die Situation bleibt hochbrisant für die anstehenden Wahlen.

Rechtliche Folgen und politische Konsequenzen

Die Ermittlungen dauern an, während der Wahlkampf in Alaska weitergeht. Die Unsicherheit bezüglich der Stimmzettelgestaltung hat bereits zu politischer Verärgerung geführt. Senator Sullivan fordert nun mehr Transparenz von den zuständigen Wahlbehörden. Die Demokratische Partei sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, die Wahlmanipulation absichtlich zu betreiben. Die Auswirkungen auf die Wählerentscheidung sind schwer abzuschätzen. Solange die Justiz keine Klarheit bringt, bleibt die Frage der Fairness offen. Die Midterm-Wahlen werden durch diese Verzögerung und die medialen Angriffe überschattet.