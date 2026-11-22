Das Analysehaus Summit Insights hat Nvidia von Buy auf Hold herabgestuft und begründet dies mit Unsicherheiten durch den Führungswechsel sowie neuen US-Handelsrichtlinien. Gleichzeitig erhielt Anthropic die Einstufung Outperform nach einem starken Nasdaq-Debüt mit einem Kursanstieg von 17 Prozent.

Die Summit Insights Group hat Nvidia von „Buy“ auf „Hold“ herabgestuft. Das Analysehaus begründete den Schritt damit, dass der Führungswechsel beim Chiphersteller trotz starker Ergebnisse im dritten Geschäftsquartal und eines optimistischen Ausblicks zu große Unsicherheit schaffe.

„Wir stufen NVDA auf ‚Hold‘ ab, da wir der Ansicht sind, dass der Führungswechsel Unsicherheiten hinsichtlich der NVDA-Roadmap über Vera Rubin hinaus mit sich bringt“, schrieb der Broker. Zudem verwies Summit auf Risiken durch neue Richtlinien des US-Handelsministeriums, die den Verkauf von Halbleitern an Cloud-Anbieter in Südostasien beschränken.

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„Wir sind besorgt, dass die Anordnung des Handelsministeriums im Jahr 2027 unbeabsichtigte negative Folgen für NVDA und das breitere KI-Ökosystem nach sich ziehen könnte“, hieß es weiter. Das Unternehmen geht davon aus, dass kundenspezifische Chips, die von Nvidias eigenen Kunden entwickelt werden, im Jahr 2027 Marktanteile hinzugewinnen werden, sobald wieder Kapazitäten in den Lieferketten frei werden.mit der Einstufung „Outperform“ aufgenommen und den KI-Entwickler als „ein Jahrhundertunternehmen, das einen historischen Technologiewandel anführt“, bezeichnet.

Dieser Schritt folgt auf das Nasdaq-Debüt von Anthropic am Donnerstag, bei dem die Aktie um 17 % anzog und bei 97,17 $ schloss. ANT eröffnete bei 111,50 $, nachdem das Unternehmen im Rahmen eines Angebots über 81,3 Mrd. $ 980 Millionen Aktien zu je 83 $ platziert hatte.

Damit übertraf Anthropic den Juni-Börsengang von Die Analysten um Arjun Bhatia begründeten ihre bullishe Haltung mit drei Kernbeobachtungen: Der KI-Markt sei mehrere Billionen Dollar schwer und befinde sich noch in einer frühen Phase; Anthropic führe die Kommerzialisierung moderner Spitzen-KI bei Firmenkunden an; zudem seien die Ertragsmechanik und das langfristige Rentabilitätspotenzial des Geschäftsmodells äußerst attraktiv.

„Anthropic ist der Marktführer im Bereich Enterprise-KI, und das belegen auch die Umsatzzahlen“, schrieben sie. Rund drei Jahre nach Einführung des ersten kommerziellen Produkts erreichte das Unternehmen einen annualisierten wiederkehrenden Umsatz von über 80 Mrd. $. Die Bruttomarge nach Abzug der Inferenzkosten lag im mittleren 80-Prozent-Bereich – ein Wert auf dem Niveau der stärksten Softwareunternehmen.

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Mit Blick auf die Bewertung bezeichneten die Experten das 9-Fache des für 2027 prognostizierten Umsatzes sowie das 6-Fache für 2028 als „sehr vernünftig“. Selbst ein Multiplikator vom 17- bis 20-Fachen des Umsatzes sei nicht unangemessen, was einem Kurs von 130 bis 150 $ entsprechen würde. Selbst bei 120 $ würde die Aktie mit dem 14-Fachen des Umsatzes für 2027 gehandelt – und damit immer noch günstiger als Snowflake, Palo Alto Networks, Palantir und CrowdStrike.

Die Analysten räumten reale Risiken ein, unter anderem „hinsichtlich des Wettbewerbs, der Modellbepreisung, der Rechenzentren sowie der Regulierung“, betonten jedoch, man dürfe „vor lauter Bäumen den Wald nicht aus den Augen verlieren“. Yardeni Research wertet den jüngsten Kursrutsch bei KI-Aktien als Kaufchance. Das Analysehaus argumentiert, dass bestehende Hürden den weiteren Infrastrukturausbau im KI-Bereich zwar verlangsamen, aber nicht aufhalten werden.

Nach Ansicht des Instituts belegte der Rekord-Börsengang von Anthropic am Donnerstag, dass die Begeisterung für KI nach wie vor intakt ist, obwohl sich die allgemeine Marktstimmung merklich eingetrübt hatte. DerDer Ausverkauf griff auch auf Halbleiterwerte über. Nach den Diskussionen um Nvidia und den verschärften US-Exportkontrollen sei dies eine weitere Erinnerung an die politischen Stolpersteine für den KI-Sektor, so Yardeni.

Gleichwohl argumentierte die Gesellschaft, dass finanzielle, politische und physische Barrieren den Ausbau zwar dämpfen, ihn aber kaum stoppen dürften, solange die Nachfrage nach Rechenleistung weiter zunimmt. Die künftigen Quartalszahlen von Anthropic dürften zudem ein klareres Bild der tatsächlichen KI-Adaption in der Gesamtwirtschaft liefern.

„Wir sind davon überzeugt und sehen den jüngsten Ausverkauf weiterhin als Kaufgelegenheit“, hielt Yardeni im Hinblick darauf fest, ob die Rechnernachfrage stark genug ist, um das Ausbautempo aufrechtzuerhalten. Yardeni bestätigte sein S&P 500-Ziel von 7.900 Punkten, gestützt auf einen erwarteten Gewinn je Aktie von 425 $ für 2027 und ein Forward-KGV von 18,6.

Das Institut merkte an, dass die Analysten an der Wall Street ihre Schätzungen kontinuierlich anheben; der Marktkonsens für 2028 liege aktuell bei 496 $ gegenüber der hauseigenen Prognose von 450 $.

„Wir vermuten hier einen gewissen irrationalen Überschwang, da diese Prognosen die Hürden beim KI-Ausbau vernachlässigen“, hieß es vonseiten Yardenis. „Wir gehen davon aus, dass die Panikverkäufe bald nachlassen dürften. “weiterhin in der Nähe ihrer Allzeithochs notiert und wahrscheinlich in eine übergeordnete Marktkorrektur hineingezogen wird. „Wir sehen für AAPL weiterhin Abwärtsrisiken und werten dies als Teil einer größeren Marktbereinigung“, schrieb das Brokerhaus.

Apple wird von BTIG derzeit ohne Einstufung geführt. BTIG argumentierte, es sei „beispiellos, einen endgültigen Markttiefpunkt zu markieren, während die größte Aktie der Welt so nah an ihrem Allzeithoch notiert“.

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Mit Blick auf sämtliche Tiefpunkte des S&P 500 seit 2015 lag der geringste Abstand der Apple-Aktie zu einem 52-Wochen-Hoch bei 11,8 % ; der Medianwert lag bei 23 % darunter.von „Reduce“ auf „Hold“ hoch und schraubte das Kursziel von 157 $ deutlich auf 359 $ nach oben. Grund dafür sei ein potenzieller Zusammenschluss mit SpaceX, der das Augenmerk darauf verlagert habe, was ein Erwerber zu zahlen bereit wäre.

Analyst Michael Tyndall verwies auf Äußerungen von Elon Musk während der SpaceX-Telefonkonferenz am 20. Oktober, wonach Sonderausschüsse eine mögliche Transaktion prüfen, wenngleich noch kein Zeitplan vorliege. Die HSBC erklärte, dass die geschäftliche Logik angesichts völlig unterschiedlicher Kundenkreise nicht auf den ersten Blick einleuchte; wesentlicher Treiber dürfte vielmehr der Kontrollaspekt sein.

„Wir betrachten das Thema Kontrolle als wesentlichen Beweggrund für eine Fusion, zumal CEO Musk in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht hat, wie wichtig ihm die uneingeschränkte Leitung ist“, so Tyndall. Musk hält rund 39 % an SpaceX, was ihm über Mehrstimmrechtsaktien 70 % der Stimmrechte sichert – verglichen mit einem Anteil von rund 20 % an Tesla.

„Legt man einen Aufschlag von 33 % auf den gleitenden 30-Tage-Durchschnittskurs zugrunde, impliziert dies einen fairen Übernahmewert für Tesla von 507 $ je Aktie. Im fusionierten Gesamtunternehmen würde sich der Anteil von CEO Musk auf etwa 60 % verwässern“, rechnete die HSBC vor. Die Großbank führte weiter aus, dass die Eingliederung von Tesla auch SpaceX zugutekommen könnte, sollten beide Gesellschaften Kapital aufnehmen müssen, da der Investitionsbedarf bei Tesla geringer ausfällt.

Die HSBC gewichtet Tesla in ihrer Bewertung nun zu gleichen Teilen anhand eines Discounted-Cashflow-Modells und des hypothetischen Übernahmewerts.

„Da die M&A-Thematik die Marktdebatte voraussichtlich dominieren wird, sehen wir vom aktuellen Niveau aus nur noch begrenztes Abwärtspotenzial und heben Tesla folglich von ‚Reduce‘ auf ‚Hold‘ an“, schloss Tyndall. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden.

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