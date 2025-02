Sun Express: Yeni Yaz Uçuş Programında Türkiye ve Bulgaristan

SonExpress, yaz uçuş programında Türkiye'ye 121 noktaya uçuş gerçekleştirecek ve Bulgaristan'a uçuşlar sunacak. Şirket, özellikle Antalya ve Dalaman gibi popüler tatil bölgelerine sefer sayılarını artıracak ve Düsseldorf, Hannover ve Stuttgart'ta yeni Türkiye bağlantıları sunacak.

Sun Express , Lufthansa und Turkish Airlines' ortak girişimi, yeni yaz uçuş programı nda Almanya, Avusturya ve İsviçre'den Türkiye 'ye 121 noktaya uçuş gerçekleştirecek. Ayrıca, yeni bir ekleme olarak Bulgaristan 'a uçuşlar da sunacak. Lufthansa ve Turkish Airlines'in ortak girişimine göre, yaz mevsiminde özellikle popüler tatil bölgelerine sefer sayıları artırılacak, özellikle Antalya ve Dalaman 'a uçuşlar . Ayrıca Düsseldorf , Hannover ve Stuttgart 'ta altı yeni Türkiye bağlantısı olacak.

Sun Express, verilere göre Haziran ayından itibaren Düsseldorf'dan Erzurum'a haftada bir, Bursa'ya ise haftada iki uçuş gerçekleştirecek. Hannover, Kayseri'den haftalık bir uçuş alacak. Stuttgart, yeni Türkiye uçuşlarından en fazlasını alacak. Yaz boyunca Bursa'ya iki kez, Ordu-Giresun'a bir kez ve Edremit'e bir kez uçuş yapacak.Sun Express, yeni ortaklıklar sayesinde Almanya ve diğer ülkeler arasında uçuşlar sunabilecek. Özellikle Corona döneminde yürürlüğe konulan Sun Express Almanya, bu sayede bu uçuşları gerçekleştirecek. Bulgaristan'daki Electra Airways ile ortaklık sayesinde, Mayıs ayı ortalarından itibaren Bulgarya'ya uçuşlar Sun Express uçuş programına dahil edilecek. Yedi Alman havaalanından başlayarak Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısı olan Burgas ve Varna'ya toplam 32 haftalık bağlantı sunulacak. Electra Airways, Varna ve Burgas'tan her iki şehre de haftada iki veya üç kez, Stuttgart, Münih, Leipzig, Köln/Bonn, Hannover, Frankfurt ve Düsseldorf'dan uçuş gerçekleştirecek.





