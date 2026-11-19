Die Dreharbeiten zur Hungerspiele-Vorgeschichte Sunrise on the Reaping beginnen mit einer umfassenden Besetzung. Joseph Zada spielt den jungen Haymitch Abernathy in der Geschichte der 50. Hungerspiele.

Die Fans der dystopischen Romanreihe von Suzanne Collins erhalten die lang ersehnte Antwort auf die Frage nach der sechsten Verfilmung. Der neue Kinofilm mit dem Titel Sunrise on the Reaping steht bevor und liefert die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy zur Zeit der 50. Hungerspiele. Die Produktion setzt dabei auf eine Mischung aus neuen Gesichtern und ikonischen Darstellern der originalen Filmreihe, um die Welt von Panem lebendig werden zu lassen.

Kerndarsteller und die Rolle des jungen Haymitch

Die zentrale Figur des jungen Haymitch Abernathy, der am Jubiläum der 50. Hungerspiele teilnehmen muss, wird von Joseph Zada verkörpert. Der Schauspieler war zuletzt in der Amazon-Serie Die Rolle von Johnny zu sehen. Während der ursprüngliche Mentor von Katniss Everdeen und Peeta Mellark von Woody Harrelson gespielt wurde, bleibt der Star durch eine kurze Cameo-Sequenz im Epilog des Romans präsent. Fans können also zumindest einen kurzen Auftritt des bekannten Schauspielers erwarten, der die Verbindung zur ursprünglichen Saga herstellt.

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Weitere Besetzungen und historische Figuren

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Einführung jüngerer Versionen etablierter Charaktere aus dem Kosmos der Hunger Games. Der zukünftige Spielmacher und Rebellionsführer Plutarch Heavensbee wird im Prequel von Jesse Plemons gespielt, der bekannt ist aus den Serien Breaking Bad und The Irishman. Zuvor schlüpfte Philip Seymour Hoffman in diese Rolle. Der tyrannische Präsident von Panem wird in jüngeren Jahren von Ralph Fiennes dargestellt. Obwohl viele Fans sich für die Nachfolge von Donald Sutherlands ikonischer Rolle dessen Sohn Kiefer Sutherland gewünscht hatten, füllt Ralph Fiennes die fiese Rolle sicherlich gut aus, da er sein Können als ikonischer Bösewicht bereits als Voldemort in den Harry Potter-Filmen zeigte.

Familienbande und Verbündete in der Arena

Die Geschichte vertieft sich auch in die familiären Verwicklungen der Tribute. Die Rolle von Lenore Dove Baird, dem Covey-Mädchen und Haymitchs Freundin aus Distrikt 12, wird von Whitney Peak gespielt. Die Schauspielerin ist unter anderem aus der Serie Stranger Things bekannt. Die Rolle von Haymitchs Mit-Tributin aus Distrikt 12, Maysilee Donner, spielt Mckenna Grace. Die Schauspielerin ist bekannt aus den neuen Ghostbusters-Filmen oder durch ihre Rolle in The Handmaid's Tale sowie die Romanverfilmung All das Ungesagte zwischen uns. Zudem wird Wyatt, Haymitchs Mit-Tribut aus Distrikt 12, von Ben Wang dargestellt, der aus der Serie American Born Chinese bekannt ist. Jhaleil Swaby spielt den aggressiven und skrupellosen Karriero Panache aus Distrikt 1.

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Die Generation der Sieger und Mentoren

Die Vergangenheit von Panem wird durch die Darstellung von Mentoren und früheren Siegern noch greifbarer. Wiress, die ehemalige Siegerin und Mentorin von Haymitch Abernathy für die 50. Hungerspiele, wurde im Original von Amanda Plummer gespielt. In jüngeren Jahren wird sie von Maya Hawke dargestellt, die unter anderem aus Stranger Things und Fear Street bekannt ist. Die Mentorin und frühere Siegerin der Hungerspiele, die in Catching Fire ein tragisches Opfer brachte, wurde im Original von Lynn Cohen gespielt. In jüngeren Jahren wird sie von Lili Taylor verkörpert. Die ikonische Rolle von Hungerspiel-Moderator Caesar Flickerman übernimmt Kieran Culkin aus dem Film A Real Pain. Im Original spielte Stanley Tucci die Figur.

Weiterführende Details und Handlungsumfeld

Durch die Buchvorlage erfuhren wir, dass Effie Trinket und Haymitch Abernathy sich bereits zur Zeit der 50. Hungerspiele kennenlernten. Effie ist nämlich die ältere Proserpina Trinket, die in Haymitchs Stylisten-Team arbeitet. Im Prequel spielt sie zwar nur eine kleine, aber nicht weniger interessante Rolle. Die jüngere Effie wird von Elle Fanning dargestellt, die aus Maleficent und The Great bekannt ist. Die Rolle von Beetee Latier, dem ehemaligen Sieger und Tribut in den 75. Hungerspielen, wurde im Original von Jeffrey Wright verkörpert. Im Prequel lernen wir seine jüngere Version als Vater von Ampert kennen. Ampert Latier ist ein zwölfjähriger Tribut aus Distrikt 3, der zur Strafe für seinen Vater ausgelost und zu Haymitchs Verbündetem in der Arena wird. Der Sohn von Sieger Beetee Latier wird von Percy Daggs IV gespielt, der unter anderem aus der Serie Paradise bekannt ist. Kelvin Harrison Jr. übernimmt die Rolle des älteren Beetee Latier und ist aus Mufasa: The Lion King und Samo Lives bekannt.