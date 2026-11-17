Das Hunger-Spiel-Prequel mit Joseph Zada kommt 2026 in die Kinos. Erfahren Sie alles zu den deutschen Drehorten wie Studio Babelsberg und dem spanischen Somiedo.

Der Prequel-Film zu den Hunger-Spielen, unter dem Titel "Sunrise on the Reaping", wird am 19. November 2026 in den deutschen Kinos starten. Die Produktion konzentriert sich auf die jugendliche Version der Figur Haymitch Abernathy, die von dem 21-jährigen Schauspieler Joseph Zada verkörpert wird. Damit setzt das Studio eine direkte Fortsetzung zum früheren Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" um, das ebenfalls von Francis Lawrence inszeniert wurde. Die Rückkehr in die Welt von Panem bietet Fans eine detaillierte Einblicke in die Ereignisse, die sich 24 Jahre vor den ersten Spielen von Katniss Everdeen abspielen.

Die Handlung und das 50. Jubiläum

Die Erzählung findet 24 Jahre vor den Ereignissen um Katniss Everdeen statt und beleuchtet das Leben von Haymitch Abernathy in Distrikt 12. Dort lebt er mit seiner Mutter Willamae und seinem Bruder Sid. Seine große Liebe, Lenore Dove Baird, gespielt von Whitney Peak, spielt eine zentrale Rolle in seiner Jugend. Nach einem tödlichen Zwischenfall wird Haymitch nicht als normaler Tribut ausgewählt, sondern dient als Ersatztribut für das 50. Jubiläum der Hungerspiele, die auch als Jubel-Jubiläum bekannt sind.

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Bei diesem besonderen Ereignis müssen 48 Kandidaten gegeneinander antreten, anstatt der üblichen 24. Haymitch wird gemeinsam mit Maysilee Donner, Wyatt Callow und Louella McCoy als Tribut von Distrikt 12 präsentiert. Diese Auswahl erfolgt bei einer inszenierten Wiederholung der Ernte, die nachträglich durchgeführt wird. In der Arena muss er nicht nur ums Überleben kämpfen, sondern konfrontiert das grausame System des Kapitols.

Drehorte in Deutschland und Spanien

Ein besonderes Merkmal dieser Produktion ist die Tatsache, dass Teile des Films in Deutschland gedreht wurden. Als Kulissen dienten unter anderem das historische Studio Babelsberg, die Messe Berlin, das Berliner Olympiastadion sowie der Landschaftspark Duisburg-Nord. Diese heimischen Schauplätze bilden die visuelle Grundlage für die Darstellung von Panem und seinen Strukturen. Die Fans können somit Orte besuchen, die bereits als Filmkulisse dienten.

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Neben den deutschen Standorten entstand die Arena selbst größtenteils im spanischen Naturpark Somiedo. Diese Kombination aus urbanen deutschen Kulissen und der natürlichen Wildnis Spaniens sorgt für eine einzigartige Ästhetik. Der Regisseur Francis Lawrence, der auch das vorherige Prequel inszenierte, übernimmt erneut die Verantwortung für die visuelle Gestaltung. Die Produktion basiert auf dem Roman "Die Tribute von Panem L - Der Tag bricht an" von Suzanne Collins.

Cast und technische Details

Joseph Zada, der die jüngere Version von Haymitch Abernathy darstellt, steht an der Seite von Whitney Peak als Lenore Dove Baird. Für viele Zuschauer bleibt die Figur jedoch stark mit Woody Harrelson verbunden, der die ältere Version des Charakters in den früheren Filmen spielt. Die Laufzeit des Films beträgt rund 158 Minuten, was eine ausführliche Darstellung der Vorgeschichte ermöglicht. Genug Zeit wird für die Exposition von Haymitchs Leben in Distrikt 12 und die brutalen Spiele benötigt.

Die Handlung des Films greift Themen auf, die bereits im Buch "Gefährliche Liebe" thematisiert wurden. Diese Geschichte war jedoch in der Verfilmung "Catching Fire" nicht im Detail enthalten. "Sunrise on the Reaping" bringt seine Vorgeschichte nun erstmals ausführlich ins Kino. Die Produktionsplanung zeigt, dass die Fans nicht mehr lange auf den Start warten müssen. Der Release im November 2026 gibt den Zeitrahmen für die weitere Erwartungshaltung vor.

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Die Kombination aus einer tiefen Charakterstudie und hochwertigen Produktionswerten macht diesen Film zu einem erwarteten Ereignis. Die Verbindung zu den bereits etablierten Filmen und Romanen schafft eine kontextreiche Erfahrung. Die Nutzung deutscher Drehorte unterstreicht die internationale Reichweite der Franchise-Produktion. Die Details zu Beginn der Narrative sind sorgfältig recherchiert, um die Kontinuität der Saga zu wahren. Die Figurenkonstellation verspricht komplexe emotionale und physische Konflikte.