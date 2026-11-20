Zum Kinostart des Prequels führt Google Fans mit einer versteckten Rätseljagd durch Suchfeld, Video und Teamarbeit bis zu einem Lösungssatz von Suzanne Collins.

Mit dem Kinostart von Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping hat Google eine versteckte Schnitzeljagd für Fans der Buch- und Filmreihe gestartet. Das Prequel erzählt die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy und setzt die Geschichte rund um die Spiele des Kapitols fort. Google verbindet das neue Kinoabenteuer mit einem Rätsel, das nur Zuschauer lösen können, die sich im Universum der Reihe gut auskennen.

Die Aktion richtet sich an alle, die gern Herausforderungen annehmen und ihr Wissen unter Beweis stellen wollen. Der Einstieg erfolgt direkt über die Google-Suche, in der Nutzer den Filmtitel eingeben müssen. Danach beginnt eine Mission, die aus mehreren Stufen besteht und mit einem gemeinsamen Lösungssatz endet.

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Wie die Rätseljagd über das Suchfeld startet

Die Schnitzeljagd beginnt, sobald der Suchbegriff Sunrise on the Reaping in die Google-Suchleiste eingegeben wird. Anschließend erscheint unten mittig auf dem Bildschirm das Logo des Films, auf das Nutzer klicken sollen. Zusätzlich ist der Play-Button eines Videos zu betätigen, in dem die Darstellerinnen und Darsteller des neuen Films zu sehen sind.

Im Video werden die Fans laut Ankündigung direkt in eine geheime Mission geschickt. Dafür müssen sie Aufmerksamkeitsspiele bewältigen und Fragen rund um Die Tribute von Panem beantworten. Jede richtige Antwort liefert eine Zahl eines Sicherheitscodes, mit dessen Hilfe sich das sogenannte Capital-Vault öffnen lässt.

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Wer den Code erfolgreich eingibt, erhält eine Botschaft eines Darstellers oder einer Darstellerin aus dem Film. Zudem wartet ein Hinweis auf eine geheime Wortgruppe, die als nächster Schritt dient. Diese Wortgruppe ist allerdings noch nicht die Lösung, wie das Video den Teilnehmern mitteilt.

Teamarbeit führt zum Lösungssatz von Suzanne Collins

Um die einzelnen Wortgruppen zu entschlüsseln, ist laut Anleitung Teamarbeit gefragt. Die Teilnehmer sollen ihr Ergebnis entweder mit Freunden und Familie teilen oder über ihre Social-Media-Kanäle mit der gesamten Community austauschen. Erst durch das Zusammentragen aller Wortgruppen lässt sich der vollständige Satz bilden.

Der Lösungssatz lautet The snow may fall, but the sun also rises. Übersetzt bedeutet er: Der Schnee mag fallen, aber die Sonne geht auch wieder auf. Wer die Reihe Sunrise on the Reaping gelesen hat, könnte diesen Satz bereits kennen, denn er stammt aus dem Roman, der die Vorlage für den aktuellen Film bildet.

Konkret handelt es sich um den letzten Satz der Danksagung, die Suzanne Collins am Ende des Romans verfasst hat. Der Satz spielt auf die Handlung an und vermittelt zugleich einen Ausblick, der Hoffnung macht. Sobald der vollständige Satz gefunden ist, können Teilnehmer ihn in die Google-Suchleiste eingeben, um die versprochene kleine Überraschung zu erhalten.

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Was die Aktion für Filmfans bedeutet

Für Fans bietet die Schnitzeljagd einen direkten Zugang zu Inhalten aus dem neuen Film, die über den regulären Kinobesuch hinausgehen. Das Video mit den Stars des Films verbindet Interviewmaterial mit einem Wissenstest, sodass Zuschauer die Figuren und Hintergründe der Reihe noch einmal aktiv durchdenken müssen. Die Aufgaben setzen dabei voraus, dass man sowohl die Bücher als auch die Filme kennt.

Die Aktion zeigt zudem, wie Google Suchfunktion, Video und Community-Austausch kombiniert, um Nutzer zu längerer Interaktion zu bewegen. Der Lösungssatz aus dem Nachwort von Suzanne Collins rückt außerdem ein Detail des Romans in den Mittelpunkt, das viele Leser vermutlich nicht sofort mit dem Film verbinden. Wer das Rätsel vollständig lösen möchte, sollte daher sowohl die Videoaufgaben als auch die Teamarbeit ernst nehmen.