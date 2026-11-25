Das Prequel zum Hungerspiele-Universum hat am Wochenende weltweit massive Einnahmen erzielt. Erfahren Sie mehr zu den Zahlen, der Handlung und den Kritikern.

Der sechste Teil der Hungerspiele -Franchise-Reihe unter dem Titel Sunrise on the Reaping hat seinen Kinostart erfolgreich absolviert. Bereits am ersten Wochenende übertraf der Film die wichtige Marke von 100 Millionen US-Dollar an den Kinokassen deutlich. Diese Zahlen belegen die anhaltende globale Faszination für die dystopische Welt der Tributes und die Treue der Fans zur Serie, die seit Jahren ein festes Publikum im Entertainment -Sektor anzieht.

Starke Zahlen im nordamerikanischen Markt

Laut Berichten des Branchenmagazins erzielte das Prequel in den USA und in Kanada allein in den ersten Tagen rund 120 Millionen US-Dollar Einspielergebnis. Damit platziert sich der Film unter den Top fünf Kinofilmen des Jahres 2026 in Nordamerika, die einen Start mit einem Einspielergebnis von über 100 Millionen Dollar verzeichnen konnten. Diese spezifische Rangliste zeigt, dass das Franchise weiterhin zu den kommerziell stärksten Produktionen im nordamerikanischen Markt gehört.

Also read Sunrise on the Reaping im Kritik-Check: Kann das Tribute-von-Panem-Prequel mithalten?

Handlung: Haymitchs Kampf in der Arena

Die narrative Struktur des Films konzentriert sich auf die Figur Haymitch Abernathy, die zuvor als Mentor für Katniss Everdeen und Peeta Mellark bekannt war. Im Prequel erlebt der Zuschauer, was die Figur durchmachen musste, bevor sie Jahre später ihre Rolle als trinkfester Ratgeber in Distrikt 12 antrat. Er muss sich bei den 50. Hungerspielen in der Arena behaupten und aktiv um sein physisches und psychisches Überleben kämpfen. Dies bietet einen tiefen Einblick in die Vergangenheit einer der zentralen Personen der Saga.

Der Film bewegt sich mit seinem Einspielergebnis von 120 Millionen US-Dollar auf einem ähnlichen Niveau wie seine Vorgänger. Einen neuen historischen Rekord konnte das Prequel allerdings nicht aufstellen. Der erste Teil der Reihe bleibt in dieser spezifischen Metrik weiterhin ungeschlagen. Dennoch kann sich Sunrise on the Reaping mit einigen der größten Kinoproduktionen dieses Jahres messen, was die Stabilität der Marke unterstreicht.

Advertisement

Advertisement

Erweitertes Konzept und globale Vorfreude

Inhaltlich verschärft Sunrise on the Reaping das bereits bekannte Konzept der Hungerspiele. Die Geschichte spielt während des zweiten Jubiläums, zu dessen Anlass doppelt so viele Kinder wie sonst in der Arena gegeneinander antreten müssen. Für Haymitch bedeutet das einen besonders gefährlichen Kampf ums Überleben, da die Konkurrenz im Vergleich zu früheren Spielen drastisch zunimmt. Diese narrative Verdichtung sorgt für eine höhere dramatische Spannung.

Dass Sunrise on the Reaping ein Kinoerfolg werden könnte, deutete sich bereits bei den ersten internationalen Einspielergebnissen an. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Prequel weltweit schon rund 76 Millionen US-Dollar umgesetzt. In 66 von 67 Ländern, in denen der Film damals angelaufen war, eroberte er direkt die Top-Positionen der jeweiligen nationalen Charts. Diese frühe internationale Zustimmung war ein klarer Indikator für das Potenzial des Films.

Wettbewerb mit anderen Großproduktionen

Neben den starken Zahlen der Hungerspiele-Reihe gibt es andere große Produktionen, die um das Publikum konkurrieren. The Odyssey zählt zu den großen Kassenschlagern des Kinojahres und positioniert sich als relevanter Mitbewerber im Markt. Die Konkurrenz zeigt, dass das Publikum nach hochwertigen Abenteuer- und Fantasy-Formaten sucht. Trotz dieser starken Konkurrenz gelingt es dem Prequel, seine Nische zu behaupten und stabile Zahlen zu liefern.

Bei der Premiere von Sunrise on the Reaping in New York trafen die bekannten Gesichter der Serie aufeinander. Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence, Woody Harrelson und Elizabeth Banks waren anwesend und unterstützten die Veröffentlichung. Ihre Anwesenheit unterstrich die Bedeutung des Films für das gesamte Ensemble. Josh Hutcherson und Jennifer Lawrence zeigten sich bei der Premiere von The Hunger Games: Sunrise On The Reaping in New York öffentlich und bestätigten ihre Bindung an das Franchise.

Advertisement

Advertisement

Zusammenfassung der Kritiker und Zuschauer

Die Resonanz auf den Film fällt insgesamt positiv aus. Viele Zuschauer und Kritiker äußern die Meinung, dass die Vergangenheit von Haymitch verdient, einen eigenen Film zu bekommen. Die Bezeichnung als Volltreffer wird in sozialen Medien und auf Bewertungsplattformen häufig verwendet. Die Fokusverschiebung auf eine bereits etablierte Figur ermöglicht es, neue Facetten der dystopischen Welt aufzudecken, ohne die Grundstruktur der Hauptserie zu beschädigen.

Die Einnahmen von 120 Millionen Dollar in Nordamerika sind ein klarer Beleg für das anhaltende Interesse der Kinobesucher. Das Prequel bietet sowohl alten Fans als auch neuen Zuschauern einen Zugang zu einer intensiven Geschichte über Überleben und Resilienz. Die Kombination aus actionreichen Szenen in der Arena und emotionalen Rückblenden hat sich als erfolgreiche Formel erwiesen. Die weitere Entwicklung der internationalen Einnahmen wird zeigen, ob der Film noch weiter an Boden gewinnen kann.